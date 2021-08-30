Купуючи сертифікат вакцинації, ви купуєте лише папірці, імунітет купити не можна

Люди готові викладати великі гроші, аби не йти на безкоштовну вакцинацію.

В Україні неблагополучні "ділки" налагодили продажів підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавируса, проте лікарі нагадують, що такі "документи" залишаються лише папірцями і вберегти від хвороби не зможуть.

Зокрема, про це написав лікар Іван Черненко.

"Знаєте, гірше розповсюджувачів теорій змов, можуть бути тільки злочинці, колегами я їх назвати не можу, які торгують сертифікатами про вакцинацію.

Ви вбивці, ви не лікарі!

А люди, які це купують, ви думаєте вас ця "липа" врятує від ковіда? Або ви думаєте SARS-cov-2 боїться підробленого сертифіката і тікає в паніці від вас?

Я знаю, як мінімум про один ЦПМСД, де за чутками можна купити сертифікат. Все таємне стає явним і якщо ви думаєте, що ви невидимі феї і ваші дії складно відстежити, то ви помиляєтеся. Адже люди схильні триндіти і вони триндять.

Продавайте, я станцію на кістках вашій репутації, коли чутки підтвердяться.

З.И. купуючи сертифікат, ви купуєте лише папірці, імунітет купити не можна ", — написав він.

Як повідомлялося раніше, в журналісти показували, як в Україні торгують підробленими сертифікатами вакцинації.