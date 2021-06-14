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COVID-тесты с желаемым результатом и паспорта вакцинации: как продают поддельные справки в Украине

COVID-тесты с желаемым результатом и паспорта вакцинации: как продают поддельные справки в Украине
21:37 Сегодня Телеграф

В Украине наступил сезон отпусков, а потому многие жители страны уже либо купили билет на заграничные курорты, либо раздумывают над покупкой. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и теперь для выезда за границу кроме стандартного набора документов на границе потребуют еще и негативный результат теста на COVID-19. 

Однако, как оказывается, проходят тестирование не все, ведь выгоднее результат просто купить. 

О том, как можно получить справку на любой вкус, рассказали журналисты "ТІНІ". 

Они нашли сайт, на котором украинцам предлагают купить, как негативный, так и позитивный результат тестирования, при этом стоимость такой "справки" обойдется в 300-600 гривен, а прохождения настоящего ПЦР-тестирования может обойтись в среднем в 750 гривен.

При этом, подобные услуги, по заверению очевидцев, могут оказать даже сами туроператоры. В Египте, где побывали журналисты, подобные услуги тоже оказывают, но стоить там будет это дороже - от 50 долларов (1350 грн). 

Но на этом мошенники не остановились, и теперь в Украине можно получить даже "настоящий" паспорт вакцинации немецкого образца. 

Как сообщалось ранее, впервые за год в Украине за сутки зафиксировали менее 500 новых случаев COVID-19.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вакцинация, Тестирование, Коронавирус, Covid-19.
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