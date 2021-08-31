Військкомати в Києві - бюрократичний треш і сервіс XIX століття

У столичних військкоматах досі немає електронного запису, та аби стати на облік потрібно стояти в чималих чергах.

Аби змінити реєстрацію місця проживання в Києві потрібно не тільки звернутися до Центру надання адмінпослуг, а й для військовозобовʼязаних ще й стати на облік в військкоматі. Проте зробити це виявилось досить складно.

Своїм досвідом поділився головний редактор БізнесЦензора Сергій Головньов.

Про державу в смартфоні

Після 14 років проживання в Києві і 5 років проживання у власній квартирі, вирішив змінити адресу реєстрації із запорізької на київську.

Спочатку все виглядало синхронно часу. На сайті реєструєшся на прийом в Соломʼянський районний Центр надання адмінпослуг (ЦНАП). Перелік документів опублікований і зрозумілий.

Але коли туди прийшов, виявилось, що не вистачає малості – стати на облік в Соломʼянському військоматі Києва у якості рядового запасу.

І тут вже сервіс відкотився у XIX сторіччя.

Сайту у цього органу немає. На ФБ-сторінці публікуються лише патріотичні тексти і відосіки.

https://www.facebook.com/ArmyUkrainian

Записатись на конкретний час неможливо. Прийом громадян виключно два рази на тиждень з 09 до 13.

Перелік потрібних документів можна дізнатись лише на стенді перед військоматом. На всі документи потрібні ксерокопії. Яка там, нахрєн, Дія…

Вже другий раз туди приходив. Навколо постійно гурба людей. Спочатку думав, то призовники. Але ні. У цей вівторок я прийшов о 10:00. А там вже самоорганізований список черги таких як я. В ньому я отримав номер… 157.

Попитав – кажуть, в кращому випадку, проходить 5 людей за 20 хвилин. Тобто на 150 людей потрібно 10 годин замість 4, відведених на прийом. Розвернувся, поїхав на роботу.

І думаю про те, що тупість цих бюрократичних процесів – не остання причина нашої паршивої економіки.

150 здорових мужиків, замість того, щоб створювати ВВП для країни, півдня курять під будівлею військомату, псуючи свою працездатність алогізмом цього бюрократичного трешу.

Нинішні міністри полюбляють згадувати про мультиплікаційний ефект від витрачання державних коштів. Цікаво порахувати такий ефект для військомматівської бюрократії.

2 дні на тиждень – це більше 100 днів на рік. Якщо по 150 людей в ці дні витратять свій час на "пафосне стояння", то це 15 тис. трудоднів на рік. Якщо оцінити дохід за день згідно середньої зарплати в Україні в $20, то за рік відʼємний економічний ефект складе 8 млн грн.

Це з одного районного військомату. Якщо зібрати 20 таких, то мінус танк для ЗСУ.

А ще думаю, як може відбуватись мобілізація? Не дай бог що, то поки вони із шафки в шафку будуть перекладати ксерокопії паспортів і ID-кодів, російські танки дійдуть до україно-польського кордону.

Невже не можна зробити якусь CRMку в Міноборони і ввести електронний запис?

Незвично в європейський столиці в 21 сторіччі почувати себе бидло-мʼясом. Через те, що тобі потрібен папірець від бездільника, який живе на твої ж податки, маєш зорганізуватись, підлаштуватись і присісти з ввічливим "Ку".

Країна в смартфоні, б…ть