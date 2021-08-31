Военкоматы в Киеве - бюрократический трэш и сервис XIX века

В столичных военкоматах до сих пор нет электронной записи, и чтобы стать на учет нужно стоять в немалых очередях.

Чтобы изменить регистрации места проживания в Киеве нужно не только обратиться в Центр предоставления админуслуг, но и для военнообязанных еще и встать на учет в военкомате. Однако сделать это оказалось довольно сложно.

Своим опытом поделился главный редактор БизнесЦензора Сергей Головнев.

О государстве в смартфоне

После 14 лет проживания в Киеве и 5 лет проживания в собственной квартире, решил изменить адрес регистрации с запорожской на киевскую.

Сначала все выглядело синхронно времени. На сайте регистрируешься на прием в Соломенский районный Центр предоставления админуслуг (ЦНАП). Перечень документов опубликован и понятен.

Но когда туда пришел, оказалось, что не хватает малости — стать на учет в Соломенском военкомате Киева в качестве рядового запаса.

И здесь уже сервис откатился в XIX столетие.