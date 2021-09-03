У 14 років я працював на заправці. Замість чайових частіше отримував потік матюків
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Робота на заправці стала прекрасним досвідом.
Перша робота — важливий етап дорослішання. Підлітки працюють на літніх канікулах, вчаться справлятися з нестандартними ситуаціями і отримують першу повноцінну зарплату.
Про свій перший досвід самостійного заробітку і неприємні інциденти під час роботи розповів засновник Monobank Дмитро Дубілет в Facebook.
Фото з моєї першої справжньої роботи. Тут мені 14 років (я праворуч, якщо що). Того літа я працював заправником на станції під Дніпропетровськом. Зарплата 200 грн + до 50 грн в місяць збирав чайовими.
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