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У 14 років я працював на заправці. Замість чайових частіше отримував потік матюків

Автор
Д. Дубілет
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Дубілет на першій роботі. Новина оновлена 03 вересня 2021, 15:01
Дмитро Дубілет на першій роботі.

Робота на заправці стала прекрасним досвідом.

Перша робота — важливий етап дорослішання. Підлітки працюють на літніх канікулах, вчаться справлятися з нестандартними ситуаціями і отримують першу повноцінну зарплату.

Про свій перший досвід самостійного заробітку і неприємні інциденти під час роботи розповів засновник Monobank Дмитро Дубілет в Facebook.

Фото з моєї першої справжньої роботи. Тут мені 14 років (я праворуч, якщо що). Того літа я працював заправником на станції під Дніпропетровськом. Зарплата 200 грн + до 50 грн в місяць збирав чайовими.⁣⁣

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