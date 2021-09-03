В 14 лет я работал на заправке. Вместо чаевых чаще получал поток мата

Работа на заправке стала прекрасным опытом.

Первая работа — важный этап взросления. Подростки работают на летних каникулах, учатся справляться с нестандартными ситуациями и получают первую полноценную зарплату.

Про свой первый опыт самостоятельного заработка и неприятные инциденты во время работы рассказал создатель Monobank Дмитрий Дубилет в Facebook.

Фото с моей первой настоящей работы. Здесь мне 14 лет (я справа, если что). В то лето я работал заправщиком на станции под Днепропетровском. Зарплата 200 грн + до 50 грн в месяц собирал чаевыми.⁣⁣

С чаевыми, нужно сказать, тогда было туго. Как раз тогда цена бензина в Украине выросла в 2 раза, водители были злые, как собаки. Так что вместо чаевых я чаще получал поток мата.⁣⁣

Но самый страшный для меня инцидент случился, когда один из моих клиентов попытался уехать с заправки прямо со шлангом в бензобаке, раскурочив, таким образом, и колонку, и часть своей машины. Что это был за скандал! Водитель потом заявил, что я сказал ему "До свидания, можете ехать!", хотя я никак не мог этого сделать.⁣⁣

В целом, это был прекрасный опыт. С тех пор у меня не было каникул без работы. Правда, после этого они в основном были связаны либо с банкингом, либо с ИТ.