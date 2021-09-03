У Зеленського бачать Юрія Гусєва в кріслі міністра оборони

Глава "Укроборонпрому" може отримати посаду міністра.

Наступним міністром оборони може стати глава «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Його кандидатуру всерйоз розглядають в Офісі Президента. Цікавий інсайд повідомило авторитетне видання mil.co.ua — новину від «Військового кур’єра України» тут же підхопили інтернет-видання, а експерти проаналізували можливий вибір глави держави.

На перший погляд, кандидатура Юрія Веніаміновича Гусєва на пост глави військового відомства несподівана і навіть суперечлива. Втім, як і будь-якого українського політика. Разом з тим, складно ставити під сумнів його освітній рівень і професійні якості. Послужний список потенційного міністра виглядає вражаючим на тлі інших претендентів.

Згідно з даними з відкритих джерел, він був студентським мером Херсона, головою організації «Молода нація», закінчив магістратуру в КНЕУ, Херсонський університет і дві програми в Harvard Kennedy School. Гусєв захистив дві дисертації, одна з яких — доктор богослов’я.

А ще були програми в Інституті Аспена і Українській школі політичних студій, які дозволили йому увійти до клубу обраних Заходом молодих українських реформаторів — поряд з Сергієм Лещенком, Мустафою Найємом і Віталієм Шабуніним. Свого часу їм дали прізвисько «соросята» (походить від прізвища фінансиста Джорджа Сороса, — Ред.). Юрій Гусєв подібні ярлики пояснює заздрістю опонентів і вважає, що міжнародний «відділ кадрів» зробив ставку в Україні на найбільш підготовлених управлінців, технократів.

Юрій Гусєв — єдиний в Україні запрошений професор Боготського військового університету (Республіка Колумбія). Він скептично оцінює натяки опонентів про те, що колумбійці продають професорські мантії разом з магнітиками через інтернет. Оскільки ніхто не надав достатніх доказів покупки їм наукових регалій.

Юрій Гусе

Будучи керівником «Укроборонпрому», Гусєв показав перспективні результати, значно збільшивши випуск готової продукції підприємствами Концерну. На окрему увагу заслуговує організація їм інноваційної діяльності холдингу. Тут військові експерти наводять як приклад розроблену під його керівництвом автоцистерну на базі шасі 8х4 виробництва МАЗ.

На параді на честь 30-річчя Незалежності більшу частину техніки, яка пройшла по Хрещатику і пролетіла над ним, відремонтували або модернізували по волі одного рішучого менеджера. Не обійшлося без дрібних огріхів, з тим же зламаним «Оплотом». Але це, скоріше, перегини на місцях, притаманні українській виробничій культурі. Що стосується останньої, то Гусєв синтезував західну освіту і розуміння українських реалій. Тому він не виглядає чужорідним тілом в трудових колективах УОП. Колеги відгукуються про Гусєва як про жорсткого, але справедливого топ-менеджера. Видання «Babel.ua» називає його витриманим і розважливим менеджером. Є і ті колеги, які скаржаться на експресивність — мовляв «часом Юрій Веніамінович говорив на підвищених тонах і вдавався в спілкуванні з підлеглими до матюків». На жаль, це неминуча «частина екосистеми оборонки». Адже без міцного слівця з менеджментом підприємства не завжди домовишся.

Зе-команда, як багато разів було сказано і написано, харизматична, але недостатньо освічена. На тлі інших персон, багаж знань і досвіду вигідно виділяє кандидатуру Юрія Гусєва.

Раніше він написав лист в РНБОУ, де виклав своє бачення процесів в Міноборони. Деякі експерти оцінили такі дії як некоректні відносно діючого міністра Андрія Тарана, провівши аналогії з доносом. Але сам Гусєв не побачив в цьому нічого непристойного.

Як повідомляють джерела в Офісі президента, натепер Михайло Подоляк, відповідальний в ОП за масові комунікації, порадив Андрію Єрмаку поставити призначення Гусєва на паузу. Банкову бентежать кілька факторів. В першу чергу — корупційні звинувачення на адресу Гусєва під час перебування його заступника міністра оборони.

Найбільш резонансне обвинувачення пов’язане з корупцією при держзакупівлях. У 2015-му політика звинуватили в тому, що тендерний комітет, який він контролював, при закупівлі бензину для армії переплатив 180 млн грн. Ще один скандал з Гусєвим пов’язаний з будівництвом квартир для військових. У листопаді 2015-го Головна військова прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом неефективного використання коштів, спрямованих на закупівлю приміщень для військовослужбовців. Тоді на виділені 1,14 млрд грн в Міноборони купили 75 квартир замість двох тисяч. Були також звинувачення в махінаціях при закупівлі взуття для військових. Тендери вигравала одна компанія, оскільки малюнок саме її підошви збігався з технічними умовами тендерного комітету. У парламентському комітеті з питань нацбезпеки заявили, що в цьому випадку держава переплатила 70 млн гривень.

Звинувачення на адресу Юрія Гусєва лилися від імені прихильників Петра Порошенка. Оскільки вони знаходилися в конкуруючих таборах, звинувачення несли в собі в першу чергу політичний характер. В результаті суд не підтвердив «корупційні плями» в біографії політика. Для прикладу, кримінальне провадження за вкраденими квартирами розслідується досі і там не знайшли нічого, чим можна дорікнути персонально Гусєва. Окремий нюанс в «незавершеному злочині» — коли гроші на закупівлі бензину виділити не встигли, але чиновника свідомо звинуватили у відмиванні грошей.

У 2015 році йому допоміг уникнути кримінальної відповідальності особисто президент Петро Порошенко. Чинний на той час радник Міноборони Давид Арахамія разом з ще одним радником Юрієм Бірюковим пробилися до нього і попросили розібратися з несправедливістю щодо Гусєва. Порошенко доручив військовій прокуратурі закрити кримінальну справу щодо закупок бензину, що незабаром і сталося.

Таким чином, всі звинувачення Юрія Гусєва в корупції розсипалися на підході до судів. І по ідеї «світлофор» з Банкової вже міг би включати улюблене зелене світло президента одному досвідченому члену його команди. Але поки на табло миготливий жовтий. Можливо, причина в тому, що Володимира Зеленського бентежить історія відносин Гусєва з попереднім президентом. Перший активно підтримував другого під час кампанії, жорстко критикуючи Зеленського. На Банковій розуміють, що Гусєв робив це вимушено, оскільки був зобов’язаний Порошенко закриттям кримінальної справи. Чи побачить ОП в ньому вірного «солдата президента», яких не так багато в команді Володимира Олександровича, покаже найближчий час.