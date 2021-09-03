У Зеленского видят Юрия Гусева в кресле министра обороны

Глава "Укроборонпрома" может получить пост министра.

Следующим министром обороны может стать глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев. Его кандидатуру всерьез рассматривают в Офисе Президента. Любопытный инсайд сообщило авторитетное издание mil.co.ua – новость от «Військового кур’єра України» тут же подхватили интернет-издания, а эксперты проанализировали возможный выбор главы государства.

На первый взгляд кандидатура Юрия Вениаминовича Гусева на пост главы военного ведомства неожиданная и даже противоречивая. Впрочем, как и любого украинского политика. Вместе с тем, сложно ставить под сомнение его образовательный уровень и профессиональные качества. Послужной список потенциального министра выглядит впечатляюще на фоне остальных претендентов.

Согласно данным из открытых источников, он был студенческим мэром Херсона, председателем организации «Молодая нация», окончил магистратуру в КНЭУ, Херсонский университет и две программы в Harvard Kennedy School. Гусев защитил две диссертации, одна из которых – доктор богословия.

А еще были программы в Институте Аспена и Украинской школе политических студий, которые позволили ему войти в клуб избранных Западом молодых украинских реформаторов – наряду с Сергеем Лещенко, Мустафой Найемом и Виталием Шабуниным. В свое время им дали прозвище «соросята» (происходит от фамилии финансиста Джорджа Сороса, — Ред.). Юрий Гусев подобные ярлыки объясняет завистью оппонентов и полагает, что международный «отдел кадров» сделал ставку в Украине на наиболее подготовленных управленцев, технократов.

Юрий Гусев – единственный в Украине приглашенный профессор Боготского военного университета (Республика Колумбия). Он скептически оценивает намеки оппонентов о том, что колумбийцы продают профессорские мантии вместе с магнитиками через интернет. Поскольку никто не предоставил достаточных доказательств покупки им научных регалий.

Юрий Гусев претендует стать министром обороны

Будучи руководителем «Укроборонпрома», Гусев показал перспективные результаты, значительно увеличив выпуск готовой продукции предприятиями Концерна. Отдельного внимания заслуживает организация им инновационной деятельности холдинга. Тут военные эксперты приводят в пример разработанную под его руководством автоцистерну на базе шасси 8х4 производства МАЗ.

На параде в честь 30-летия Независимости большую часть техники, которая прошла по Крещатику и пролетела над ним, произвели или модернизировали по воле одного решительного менеджера. Не обошлось без мелких огрехов, с тем же сломавшимся «Оплотом». Но это, скорее, перегибы на местах, присущие украинской производственной культуре. Что касается последней, то Гусев синтезировал западное образование и понимание украинских реалий. Поэтому он не выглядит инородным телом в трудовых коллективах УОП. Коллеги отзываются о Гусеве как о жестком, но справедливом топ-менеджере. Издание «Babel.ua» называет его выдержанным и рассудительным менеджером. Есть и те коллеги, которые жалуются на экспрессивность – мол «порой Юрий Вениаминович говорил на повышенных тонах и прибегал в общении с подчиненными к мату». Увы, это неизбежная «часть экосистемы оборонки». Ведь без крепкого словца с менеджментом предприятия не всегда договоришься.

Зе-команда, как многократно было сказано и написано, харизматичная, но недостаточно образованная. На фоне других персон, багаж знаний и опыта выгодно выделяет кандидатуру Юрия Гусева.

Ранее он написал письмо в СНБОУ, где изложил свое видение процессов в Минобороны. Некоторые эксперты оценили такие действия как некорректные по отношению к действующему министру Андрею Тарану, проведя аналогии с доносом. Но сам Гусев не увидел в этом ничего непристойного.

Как сообщают источники в Офисе президента, в настоящее время Михаил Подоляк, ответственный в ОП за массовые коммуникации, посоветовал Андрею Ермаку поставить назначение Гусева на паузу. Банковую смущают несколько факторов. В первую очередь – коррупционные обвинения в адрес Гусева в бытность его замминистра обороны.

Наиболее резонансное обвинение связаны с коррупцией при госзакупках. В 2015-м политика обвинили в том, что тендерный комитет, который он контролировал, при закупках бензина для армии переплатил 180 млн грн. Еще один скандал с Гусевым связан со строительством квартир для военных. В ноябре 2015-го Главная военная прокуратура возбудила уголовное производство по факту неэффективного использования средств, направленных на закупку помещений для военнослужащих. Тогда на выделенные 1,14 млрд грн в Минобороны купили 75 квартир вместо двух тысяч. Были также обвинения в махинациях при закупках обуви для военных. Тендеры выигрывала одна компания, поскольку рисунок именно ее подошвы совпадал с техусловиями тендерного комитета. В парламентском комитете по нацбезопасности заявили, что в этом случае государство переплатило 70 млн гривен.

Обвинения в адрес Юрия Гусева лились от имени сторонников Петра Порошенко. Поскольку они находились в конкурирующих лагерях, обвинения несли в себе в первую очередь политический характер. В итоге суд не подтвердил «коррупционные пятна» в биографии политика. Для примера, уголовное производство по украденным квартирам расследуется до сих пор и там не нашли ничего, чем можно упрекнуть персонально Гусева. Отдельный нюанс в «незавершенном преступлении» — когда деньги на закупках бензина выделить не успели, но чиновника заведомо обвинили в отмывании денег.

В 2015 году ему помог избежать уголовной ответственности лично президент Петр Порошенко. Действующий на то время советник Минобороны Давид Арахамия вместе с еще одним советником Юрием Бирюковым пробились к нему и попросили разобраться с несправедливостью в отношении Гусева. Порошенко поручил военной прокуратуре закрыть уголовное дело по закупкам бензина, что вскоре и произошло.

Таким образом, все обвинения Юрия Гусева в коррупции рассыпались на подходе к судам. И по идее «светофор» с Банковой уже мог бы включать любимый зеленый свет президента одному опытному члену его команды. Но пока на табло мигающий желтый. Возможно, причина в том, что Владимира Зеленского смущает история отношений Гусева с предыдущим президентом. Первый активно поддерживал второго во время кампании, жестко критикуя Зеленского. На Банковой понимают, что Гусев делал это вынужденно, поскольку был обязан Порошенко закрытием уголовного дела. Увидит ли ОП в нем верного «солдата президента», которых не так много в команде Владимира Александровича, покажет ближайшее время.