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"Чому Зеленський відмовляється розсекретити документи?": актуальні питання колишньому й нинішньому президентам України про Іловайськ

Автор
Ю. Бутусов
Дата публікації
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Автор
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Через 7 років після трагедії під Іловайськом документи так і не розсекретили Новина оновлена 06 вересня 2021, 11:26
Через 7 років після трагедії під Іловайськом документи так і не розсекретили

Чому Порошенко не прийшов на допит в Генпрокуратуру по Іловайську, а Зеленський так і не розсекретив важливі для України документи — про це та багато іншого розмірковує журналіст

Політичний оглядач Юрій Бутусов озвучив найголовніші питання президентам України про смерть 277 українських вояків прихильниками "руського миру" на Донбасі:

"Чому Порошенко відмовляється давати свідчення Генпрокуратурі хто командував операцією в Іловайську?

Чому Зеленський відмовляється розсекретити документи про розстріл українців російською армією і заочно засудити Путіна?

Рівно тиждень тому, 29 серпня, на 1+1 пройшла програма, на якій виступала генеральний прокурор Ірина Венедиктова, присвячена 7-й річниці розстрілу російською армією української колони в "зеленому коридорі" під Іловайськом, коли за один день загинули 277 українських вояків.

Це єдина програма, яка була присвячена цій даті на українському телебаченні.

Під час програми були знову підняті питання до Порошенка і Зеленського, на які ні минула, ні чинна влада не дала відповідей. Чотири питання до п’ятого президента…

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