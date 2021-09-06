"Почему Зеленский отказывается рассекретить документы?": актуальные вопросы прошлому и нынешнему президентам Украины по Иловайску

Почему Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру по Иловайску, а Зеленский так и не рассекретил важные для Украины документы — об этом и многом другом рассуждает журналист

Политический обозреватель Юрий Бутусов озвучил самые главные вопросы президентам Украины о смерти 277 украинских воинов сторонниками "русского мира" на Донбассе:

"Почему Порошенко отказывается давать показания Генпрокуратуре кто командовал операцией в Иловайске?

Почему Зеленский отказывается рассекретить документы о расстреле украинцев российской армией и заочно осудить Путина?

Ровно неделю назад, 29 августа, на 1+1 прошла программа, на которой выступала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, посвященная 7-й годовщине расстрела российской армией украинской колонны в "зеленом коридоре" под Иловайском, гибели за один день 277 украинских воинов.

Это единственная программа, которая была посвящена этой дате на украинском телевидении.

Во время программы были снова подняты вопросы к Порошенко и Зеленскому, на которые ни прошлая ни действующая власть не дала ответов. Четыре вопроса к пятому президенту:

1. Почему Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко дважды, по словам генпрокурора Венедиктовой, не пришел на допрос в Генпрокуратуру по данному делу? Почему за прошедшую неделю Порошенко так и не прокомментировал слова генпрокурора и не ответил на это заявление?

2. Почему Генпрокуратура ни разу не пригласила Порошенко дать показания публично, почему за 7 лет следствия до сих пор в деле нет показаний самого Верховного Главнокомандующего?

3. Почему пятый президент до сих пор не говорит официально, кто же командовал операцией в Иловайске, кто приказал штурмовать город, кто договаривался с Путиным о "зеленом коридоре"? Если мешали Коломойский, Аваков, добробаты, кто-то еще — так пора бы уже все о них рассказать официально, не так ли?

4. Пропагандисты Порошенко в интернете до сих пор пишут, что операцию проводил Коломойский, Корбан, Аваков и Бутусов, что добровольческие батальоны сами захотели туда пойти, чтобы отжать что-то, что операцией руководило МВД. Так почему же сам президент Порошенко не хочет рассказать об этом следствию? Почему не хочет разоблачить тех, кто якобы захватил управление боевыми действиями? Надо за свои слова отвечать, расписавшись за дачу ложных показаний. Я так и сделал, ответив на все вопросы следствия еще в 2014-м году.

А теперь четыре вопроса к шестому президенту Владимиру Зеленскому:

1. Когда вы писали 27 августа 2014-го о помощи Иловайску "помогите или будьте прокляты", когда на стадионе задавали Порошенко вопрос "почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево" — вы сознательно хайповали на гибели людей, ради своей пропаганды, а заняв кресло вам тема ответственности за убийство Путиным 277 наших воинов перестала быть интересной?

2. Генпрокурор Венедиктова заявила, что документы по операции засекречены Генштабом ВСУ, и что она месяц назад обратилась в Генштаб с просьбой рассекретить документы, однако ответа нет. На каком основании власти скрывают от общества документы по делу, вопреки обращению генерального прокурора?

3. Почему Зеленский как Верховный Главнокомандующий за два с половиной года при власти не удосужился отдать приказ рассекретить документы по Иловайску? Почему Зеленский не дал приказ ни бывшему главкому ВСУ Хомчаку, ни новому главкому ВСУ Валерию Залужному опубликовать все приказы? Что и кто мешает Зеленскому открыть правду?

4. Почему Зеленский ничего не сказал об ответственности Путина за убийство 277 украинцев 29 августа? Почему Путину не предъявлено подозрение в убийстве граждан Украины — ведь на сайте Кремля и в СМИ открыто лежат его заявления по Иловайску, а доказательств российского вторжения и убийства украинцев регулярной армией РФ более чем достаточно? Вы уже половину срока при власти, сколько будете продолжать молчать?

Почему важна правда об Иловайске?

1. Оболганы настоящие герои. Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко оболгал бойцов 51- механизированной бригады, которую он приказал расформировать и обвинил в трагедии Иловайска. Именно 51-я бригада взяла в плен 14 кадровых российских военнослужащих, а комбриг Павел Пивоваренко пал смертью храбрых с оружием в руках в "зеленом коридоре".

Оболгали бойцов добровольческих батальонов МВД и НГУ. В интернете распространены масса текстов от пропагандистов пятого президента, что добровольцы якобы были неуправляемые, якобы пошли сами в Иловайск, якобы "отжимать электростанцию в Зугрэсе". На самом деле, все они четко выполняли приказ штаба АТО. А оскорбляют героев Иловайска тыловые крысы, которые сами ни разу своей шкурой не рисковали.

3. Память и подвиг Иловайска официально не признаны, большинство героев не удостоены положенных им государственных наград за реальные подвиги. 51-я бригада должна быть восстановлена, все подвиги должны быть отмечены достойными наградами.

4. Украина спустя 7 лет боится официально назвать Путина убийцей. Украина не выносит заочный приговор руководству России, и не обвиняет в убийстве в "зеленом коридоре". Это просто позорная трусость украинских политиков. Как вы можете строить внешнюю политику, если боитесь даже такие страшные вещи назвать своими именами? Когда будет суд над Путиным в Украине?

Я уверен, что только открытый суд, открытые слушания, с адвокатами, участниками, свидетелями, только открытие всех документов, поможет рассказать обществу, что на самом деле произошло.

Нам нужна правда об Иловайске, чтобы такое никогда больше не повторилось. Чтобы никто никогда не посмел более вступать в переговоры с российскими оккупантами.

Чтобы дураков назвать дураками, трусов трусами, героев героями, а Путина — убийцей.

И без такой памяти, без такой правды, смотреть на портреты погибших 29 августа и ничего не делать — значит убить часть памяти об их жертвах и подвиге", — считает журналист.