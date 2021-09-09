Уряд вирішив влаштувати переділ на ринку ... електросамокатів

Уряд хоче створити проблеми частини операторів електросамокатів

У Мінінфраструктури України розробили проект постанови Кабміну під назвою "Тимчасовий Порядок користування персональним електротранспортом", який спрямований не на вирішення проблем з безпекою під час користування таким електротранспортом, а більше схожий на узаконення переділу цього ринку і розв’язання бізнес-війни одним з гравців, пише український журналіст Сергій Лямець.

"Хочете знати, чим зайнятий уряд. А він вирішив влаштувати переділ на ринку ... електросамокатів.

Ринок як раз дозрів. З початком локдауна оренда електросамокатів перетворилася у велику, цікаву галузь. Тисячі людей їздять на роботу, на зустрічі і взагалі. Чому б не переділити?

Як це часто буває, "допоможе" уряд. Робоча група при Міністерстві інфраструктури України підготувала проект постанови Кабміну під назвою "Тимчасовий Порядок Користування персональним електротранспортом". О-дуже цікавий документ…