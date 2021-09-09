Правительство решило устроить передел на рынке… электросамокатов

Правительство хочет создать проблемы части операторов электросамокатов

В Мининфраструктуры Украины разработали проект постановления Кабмина под названием "Временный Порядок пользования персональным электротранспортом", который направлен не на решение проблем с безопасностью во время пользования таким электротранспортом, а больше похож на узаконивание передела этого рынка и развязывание бизнес-войны одним из игроков, пишет украинский журналист Сергей Лямец.

"Хотите знать, чем занято правительство. А оно решило устроить передел на рынке… электросамокатов.

Рынок как раз созрел. С началом локдауна, аренда электросамокатов превратилась в большую, интересную отрасль. Тысячи людей ездят на работу, на встречи и вообще. Почему бы не переделить?

Как это часто бывает, "поможет" правительство. Рабочая группа при Министерстве инфраструктуры Украины подготовила проект постановления Кабмина под названием "Тимчасовий Порядок користування персональним електротранспортом". О-очень интересный документы. Скрины – прилагаю.

Если вы думали, что задача прекратить наезды самокатов на людей — сразу скажу, что нет. Проблему безопасности пешеходов проект постановления не решает. Ездить по тротуарам и дорогам разрешается (спойлер: потому что больше негде, а специальные строить точно не будут). Проект постановления Кабмина посвящен совершенно другой теме.

Правительство хочет создать проблемы части операторов. Для этого все самокаты разделили на "легкие" и "не-легкие". "Легкие" можно сдавать в аренду без проблем. А вот "не-легкие" должны быть зарегистрированы в МВД, на них нужно получать номера. А водить их, насколько я понимаю, смогут только обладатели водительских удостоверений (может, даже специальной категории "Э").

Получается, что операторам, которые сдают в аренду "не-легкие" самокаты, придется пройти семь кругов ада. Им придется идти в МВД, платить большие деньги, проходить процедуры. И не факт, что на этом все проблемы закончатся.

Конечно же, главный вопрос – кто кого отжимает? Идем в детали.

По проекту постановления, "легкий" электротранспорт должен иметь мощность двигателя до 1 кВт (для моноколес – до 1,4 кВт) и массу до 20 кг. Если он попадает под эти критерии – не подлежит регистрации в МВД.

Совершенно очевидно, что ограничение в 20 кг – это не случайно, потому что далеко не все самокаты, работающие на арендном рынке, легче 20 кг. Современный прокатный самокат, оборудованный двумя тормозными ручками, амортизаторами и емкой батареей, запросто весит более 20 кг. Масса нагоняется за счет дополнительного оборудования для безопасности и устойчивости, ведь речь идет о прокате. Самокат должен иметь хороший запас прочности "от дурака" и от износа, повышенные критерии безопасности и большего размера сменную батарею.

Даже бытовые самокаты часто весят больше. Мой личный, например, — почти 19 кг. С довесами будет гарантированно тяжелее 20 кг. А вот на "Розетке" продаётся Cecotec Bongo – он со старта весит 30 кг. Он тяжелее за счет батареи, двух тормозов вместо одних – и еще всяких примочек.

Популярный на сайте "Цитрус" Like.Bike Solo весит ровно 20 кг – а с доработкой в виде блокировки гарантированно тяжелее. Насколько я понимаю, постановление касается не только бизнеса, который сдает самокаты в аренду – он коснется каждого владельца. Частным пользователям электросамокатов, уверен, не понравится идея регистрировать свой самокат в МВС, получать номера и водительские права.

Именно так выглядит бизнес-война. Понятно, за что воюют. На горизонте уже маячит очередной локдаун – наверняка самокатчики будут востребованы этой осенью. Самый легкий способ избавиться от конкурентов – это запретить их решением Кабинета министров. А за пару месяцев, пока они будут оббивать пороги – их рынок перейдет в нужные руки. Владеющие "легкими" самокатами

Следующий вопрос. А из чего вообще исходят чиновники? Может, такие ограничения по весу есть в Европе? Оказалось, что нет!

Ограничение массы – это сугубо украинское ноу-хау. Как и регистрация в МВД. Таким образом, мы имеем дело с чистым лоббизмом. Правительство собирается "порешать" для одних бизнесов против других.

Теперь немного соображений, откуда может дуть ветер. Я сомневаюсь, что лично министр транспорта Александр Кубраков занимается лоббированием интересов самокатчиков. Для него это не масштаб, у него есть "Большая стройка" и "Укрзализныця". Он вообще знает, что кто-то из его подчиненных играется в регулирование рынка электросамокатов?

Мне порекомендовали обратить внимание на персону адвоката Виталия Власюка, советника Кабинета министров. Насколько мне известно, Виталий входит в ту самую рабочую группу при Минфинраструктуры, которая разработала тот самый проект постановления.

Его компания EPravo интересна тем, что оказывает юридические услуги …. кому бы вы думали??…. оператору Bolt!

Интересно, связано ли это с попыткой одного оператора отжать рынок электросамокатов у других? Опять же, я ничего не утверждаю. Иногда совпадения – просто совпадения. Но иногда – нет. Тем более, что самокат, который Bolt использует для проката, — весит легче 20 кг.

Понятное дело, что тихо это не пройдет. Министру инфраструктуры Александру Кубракову, видимо, мало репутационных проблем с "Укравтодором" и "Укрзализныцей". Рискует принять на совесть еще и самокатную историю.

После этого он, конечно, спросит: что это за рабочая группа, и что это за проект постановы Кабмина "Про тимчасовий Порядок користування персональним електротранспортом"? Ну а потом, конечно же, придется привлечь к консультациям всех самокатных операторов — а не только нужных. После чего обговаривать придется не вес самокатов, а строительство велодорожек.

Может, для этого и затевали? Хотят "Большой стройке" дать новое дыхание? Порадовать шефа", — написал Лямец и, как и писал выше, опубликовал скрины соответствующего проекта постановления:

Как сообщалось, в конце августа этого года на дорогах в 6 регионах Украины заработали новые участки фиксации скорости TruCAM.