Сегодня на дорогах в 6 регионах Украины заработают новые участки фиксации скорости TruCAM
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 60
В Украине заработают 10 новых камер
В Украине сегодня, 30 августа, в шести областях заработают десять камер TruCAM, которые будут фиксировать нарушения скорости. Новые приборы заработают в Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
Отмечается, что с 30 августа в Украине будет работать уже 180 приборов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Где заработали новые камеры TruCAM
В Донецкой области:
- м., Краматорск, ул. Левобережная.
В Житомирской области:
- 4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.
В Запорожской области:
- м. Запорожье, ул. Скворцова;
- м. Бердянск, Мелитопольское шоссе.
В Ивано-Франковской области:
- 51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;
- 137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;
- 113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.
В Кировоградской области:
- м. Кропивницкий, ул. Вокзальная;
- м. Кропивницкий, ул. Мурманска.
В Харьковская области:
- 519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.
В патрульной полиции отметили, что водителей о приборах фиксации нарушений на дорогах будут предупреждать с помощью дорожных знаков. Также в местах фиксации будет стоять служебный автомобиль патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками.
Полный перечень адресов, где работают камеры фото- и видеофиксацию нарушений:
Напомним, как сообщал "Телеграф", в Украине водители не могут получить права и документы на машину — это связано с нехваткой пластиковых бланков.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-