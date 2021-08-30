Сегодня на дорогах в 6 регионах Украины заработают новые участки фиксации скорости TruCAM

В Украине заработают 10 новых камер

В Украине сегодня, 30 августа, в шести областях заработают десять камер TruCAM, которые будут фиксировать нарушения скорости. Новые приборы заработают в Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Отмечается, что с 30 августа в Украине будет работать уже 180 приборов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Где заработали новые камеры TruCAM

В Донецкой области:

м., Краматорск, ул. Левобережная.

В Житомирской области:

4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.

В Запорожской области:

м. Запорожье, ул. Скворцова;

м. Бердянск, Мелитопольское шоссе.

В Ивано-Франковской области:

51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.

В Кировоградской области:

м. Кропивницкий, ул. Вокзальная;

м. Кропивницкий, ул. Мурманска.

В Харьковская области:

519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

В патрульной полиции отметили, что водителей о приборах фиксации нарушений на дорогах будут предупреждать с помощью дорожных знаков. Также в местах фиксации будет стоять служебный автомобиль патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками.

Полный перечень адресов, где работают камеры фото- и видеофиксацию нарушений:

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Украине водители не могут получить права и документы на машину — это связано с нехваткой пластиковых бланков.