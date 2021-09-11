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Настає нова ера в рибництві — норвежці правильно мислять

Автор
В. Гадьонов
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Ocean Farm 1 Новина оновлена 11 вересня 2021, 14:10
Ocean Farm 1

Майбутнє за океанськими фермами

Зростання кількості людей в світі, заохочує підвищення потреб в продовольстві. До 2030 року виробництво має зрости на 70%.

Для того, щоб покрити зростаючі потреби людства, в тому числі і в рибі була створена Ocean Farm 1. Її побудували в Китаї і будуть використовуватися в Норвегії. На відміну від більшості звичайних рибних ферм, вона буде займатися також забезпеченням біологічних потреб риб. Також перша океанська ферма унікальна тим, що розроблена для рибальства на шельфі. Потенційно — такі ферми можуть стати проривом в розведенні і риболовецькому промислі.

Про технічні характеристики станції написав в Facebook блогер і популяризатор науки зі Швеції Валентин Гаденофф.

Настає нова ера в рибництві.

Ocean Farm 1 була першою офшорною рибної фермою, вона може вміщати 250 000 м3 і витримувати землетруси силою 12 балів.

Близько 20 000 сенсорів дозволяють повністю автоматизувати морська ділянка і виростити до 1,5 мільйонів риб за 14 місяців.

Норвежці правильно мислять.

Добрий ранок.

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