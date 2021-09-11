Укр

Наступает новая эра в рыбоводстве - норвежцы правильно мыслят

Автор
В. Гаденов
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Автор
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Ocean Farm 1 Новость обновлена 11 сентября 2021, 14:10
Ocean Farm 1

Будущее за океанскими фермами

Рост количества людей в мире, взывает повышение потребностей в продовольствии. К 2030 году производство должно вырасти на 70%.

Для того чтобы покрыть растущие потребности человечества, в том числе и в рыбе была создана Ocean Farm 1. Ее построили в Китае и будет использоваться в Норвегии. В отличие от большинства обычных рыбных ферм, она будет заниматься также обеспечением биологических потребностей рыб. Также первая океанская ферма уникальна тем, что разработана для рыболовства на шельфе. Потенциально — такие фермы могут стать прорывом в разведении и рыболовном промысле.

Про технические характеристики станции написал в Facebook блогер и популяризатор науки из Швеции Валентин Гаденофф.

Наступает новая эра в рыбоводстве.

Ocean Farm 1 была первой оффшорной рыбной фермой, она может вмещать 250 000 м3 и выдерживать землетрясения силой 12 баллов.

Около 20 000 сенсоров позволяют полностью автоматизировать морской участок и вырастить до 1,5 миллионов рыб за 14 месяцев.

Норвежцы правильно мыслят.

Доброе утро.

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