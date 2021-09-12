Бориспіль. На стійці контролю чоловік склав в контейнер свої пакети з речами. Він летить на заробітки

Олеся Остафієва стала свідком того, як в аеропорту Бориспіль співробітник відчитав заробітчанина.

Бориспіль. На стійці контролю чоловік склав в контейнери свої пакети з речами. Не рюкзак і не валізу для ручної поклажі, а саме пакети — такі, як нам дають в супермаркетах.

Досвідчений співробітник аеропорту відразу просить показати, що в пакетах і дістає півторалітрову колу. Він кілька разів повторює, що це заборонено і показує куди викинути пляшку. Чоловік тупить, не розуміє, потім відносить колу в сміття, відпивши половину, перш ніж викинути. Уже розлючений на нього співробітник відправляє його зняти кросівки. Черга продовжує жити своїм життям, поки роздратований крик співробітника не привертає увагу всіх до того ж чоловіка.

- От що ви робите???!!! Я ж ясно сказав: зняти взуття, надягти бахіли, скласти взуття в окремий бокс і пройти контроль. Невже так складно просто послухати, що Вам говорять?