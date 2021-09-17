Чому план Росії побудувати "місто окупантів" в Криму на руку Україні

Айдер Муждабаєв прогнозує чергову чорну діру для російського бюджету

В окупованому Криму планують побудувати "з нуля" місто для "переселенців" з Росії та відпочивальників приблизно на 50 тисяч осіб — в Сакському районі, на західному узбережжі півострова. Наміри окупантів прокоментував "Телеграфу" заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв.

"Я, як це не дивно, підтримую цю ідею окупантів. По-перше, це ще одна чорна діра для російського бюджету. Нехай витрачаються — чим більше, тим краще.

По-друге, все, що вони побудують, після звільнення півострова залишиться кримським татарам; як кажуть, спасибі заздалегідь.

По-третє, з огляду на те, що заселяти туди будуть, безумовно, "колонізаторів" з РФ, у мене є пропозиція назвати це місто, як росіяни люблять, "красиво, на німецький манер" — наприклад, Геноцидбургом. Щоб відразу було зрозуміло, що мова йде про насильницьку заміну населення Криму — на російське. Чим Росія, власне, займається останні 250 років.

Ідея з "містом окупантів" — зайве підтвердження того, що Крим заселяють представниками іншого етносу, іншої країни. А це є однією з міжнародно визнаних форм геноциду — заміна населення, його витіснення іншим, зміна пропорцій національного складу.

Думаю, що нашому МЗС варто використовувати цей намір окупаційної влади для просування на міжнародній арені порядку щодо расової дискримінації та геноциду кримськотатарського народу в окупованому Росією Криму".

Раніше ми повідомляли, що в Європейському Союзі заявили про підтримку України й засудження окупації Росією Криму.

Нагадуємо, що російські силовики продовжують тиск на представників кримськотатарського народу на окупованому півострові.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков попередив США про підготовку Криму до розгортання ядерної зброї.