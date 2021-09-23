Що краще за все змушує людей помилятися? Страх
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Напад стався вранці в середу.
Обстріл машини першого помічника Володимира Зеленського — Сергія Шефіра розбурхав громадськість і породив безліч версій події. Одна з найпопулярніших — залякування. Але крім цієї є і паралельна — змусити можновладців задуматися над тим, що сталося.
Про це написав головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина на Facebook.
Про параною.
Як уже писав сьогодні, однією з найбільш правдоподібних версій ранкового замаху бачиться спроба не стільки залякати, скільки занурити перші особи держави в тяжкі роздуми.
Залякати по якомусь конкретному питанню шляхом висаджування ріжка в машину одного з найближчих соратників президента — це дивна ідея, особливо якщо мати уявлення про психотип першої особи і його оточення.
Довгострокова стратегія занурення в параною — інша справа, і ось чому. Нинішня Банкова досягла небачених політичних і електоральних успіхів для сучасної України. І діє досить безпомилково, що підтверджує будь-яка соціологія.
Що краще за все змушує людей помилятися? Страх. Спроби угледіти в будь-яку подію руку явних ворогів. Нескінченні пошуки ворогів таємних. Постійні обмірковування будь-якого кроку з точки зору безпеки.
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