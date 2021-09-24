Замах замовив хтось, хто має доступ і вплив на Зеленського та Шефіра

Те, що Шефір не був убитий — результат того, що стрілець вибрав як пріоритет максимальну скритність.

Замах на Сергія Шефіра сколихнув український медіа і політичний простір і вплинув на швидкість прийняття закону про олігархів. Також ініціатора замаху необхідно шукати проаналізувавши конфлікти навколо президента Володимира Зеленського.

Про це на Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Хто замовив замах на Шефіра? Аналіз часу замаху і дій стрілка дозволяє вибудувати логічні версії

Поліція і СБУ не зуміли по гарячих слідах затримати стрілка. Вчора я за даними наших джерел опублікував інформацію, яка дуже багато що може сказати про замах — дані про рідкісні патрони угорського виробництва. Стали публічними багато нових фактів, і можна, поспілкувавшись з зброярами, вибудувати версію про те хто замовив і кому це може бути вигідно.

1. Про що говорить використання спеціальних патронів та відсутність зброї на місці злочину?

Стрілець використовував рідкісну партію патронів калібру 7,62 мм угорського виробництва, які були офіційно завезені в Україну і продавалися під дозвіл. На перший погляд, це помилка — угорські патрони легко ідентифікуються. Але насправді стрілок і замовник діяли професійно, і ризик прорахували заздалегідь. Ці конкретно угорські патрони мають спортивне маркування, але по суті це бойові армійські патрони ПС зі сталевим сердечником. Вони мають набагато вищу пробивну силу, ніж звичайні мисливські патрони. Чому стрілець не використовував бронебійні патрони, які можна дістати на фронті, не використав кулемет, який би просто розвернув машину?