Бурба підтвердив зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з Офісу президента України

Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що Офіс президента України причетний до провалу споцопераціі із затримання терористів в Мінську.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

"Вчора Слідча комісія Верховної Ради з Вагнергейту провела засідання в Міністерстві оборони. Засідання перенесли зі стін парламенту, щоб обмежити доступ депутатам опозиції на допит колишнього начальника ГУР МО Василя Бурби.

В результаті показання Бурби змогли заслухати тільки депутати від Слуги народу.

За даними джерел "Цензор.Нет" в комісії, на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол всі обставини підготовки і провалу спецоперації, про які я писав у своїх статтях з даного скандалу, і привів багато нових деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з офісу президента України.

Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений.

Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

Наказ про перенесення спецоперації дав глава офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко.

Після затримання терористів в Мінську і звернення Росії повернути їх в Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента.

Також Бурба підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

Таким чином, офіційно під протокол спростовані всі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався більше року приховати факт зради і перешкодити розслідуванню провалу спецоперації.

Цікаво, скільки ще будуть діяти правоохоронні органи. Показання Бурби повинні бути негайно долучені до матеріалів кримінальної справи. А депутати парламенту зобов’язані отримати доступ до розслідування, яке необхідно в інтересах національної безпеки ", — пише Бутусов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народні депутати України приймають рішення про визнання російських силовиків терористами.