Весь світ — українці. Просто багато хто з них, на жаль, до сих пір цього не усвідомили

Журналіст згадав про Нестора Махна, кажучи про українських націоналістів.

Росія буде використовувати ідеологію націоналістів, аби поділити Україну, тому їм варто згадати, що основною ідеологією українців є свобода.

Про це написав журналіст і медіа-експерт Сергій Сироватка.

"Мені зі шкільних часів глибоко симпатичні всі українські націоналісти. Я навіть знаю за що. Там завжди близький ризик віддати життя за щось цінне. Одного разу в 16 років, серед конвульсій СРСР, я навіть ненавмисно створив найбільший молодіжний націоналістичний осередок серед східних областей — в Запоріжжі.

Сьогодні я теж дуже поважаю друзів-націоналістів. Подумки пишаюся, що і вони мене, недоватника і недобандерівця, часто приймають за свого, просто за участь у багатьох спільних пригодах.

Але тепер настав час мені поставити жорстке питання своїм ідейним друзям: чи розуміють вони, що якщо ворог моєї країни захоче посварити та роз’єднати націю, він буде один в один використовувати їх консервативну риторику, їх неготовність прийняти факт, що в цій країні живуть вільні люди з різними поглядами та мовами…