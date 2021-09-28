Весь мир – украинцы. Просто многие из них, к сожалению, до сих пор этого не осознали

Журналист вспомнил о Несторе Махно, говоря об украинских националистах.

Россия будет использовать идеологию националистов для разделения Украины, поэтому им стоит вспомнить, что основной идеологией украинцев является свобода.

Об этом написал журналист и медиа-эксперт Сергей Сыроватка.

"Мне со школьных времён глубоко симпатичны все украинские националисты. Я даже знаю за что. Там всегда близок риск отдать жизнь за что-то стоящее. Однажды в 16 лет, среди конвульсий СССР, я даже нечаянно создал самую крупную молодежную националистическую ячейку среди восточных областей – в Запорожье.

Сегодня я тоже безмерно уважаю друзей-националистов. Мысленно горжусь, что и они меня, недоватника и недобандеровца, часто принимают за своего, просто за участие во многих совместных приключениях.

Но теперь пришло время мне задать жесткий вопрос своим идейным друзьям: понимают ли они, что если враг моей страны захочет рассорить и разъединить нацию, он будет один в один использовать их консервативную риторику, их неготовность принять факт, что в этой стране живут свободные люди с разными взглядами и языками.

Ведь так уже было. Я бы никогда не поверил миллиардерам Партии регионов, которые называли партию Свобода своей «девкой по вызову», если бы не видел некоторые нюансы своими глазами и не слышал своими ушами. Самое ужасное было в ту секунду понимать, чьей «девкой по вызову» была сама Партия регионов.

Но это только часть вопроса моим друзьям, которым всегда буду симпатизировать. Основная проблема, готовы ли украинские националисты потерять независимую страну, разделить ее по Днепру, по тектоническим плитам или языковым границам, лишь бы чувствовать себя правым в предварительно почищенном френдлисте Фейсбука. «Пешеход прав, но мёртв».

Мне не симпатична идеология «какая разница», потому что она, в отличие от консервативных националистов, даже не оборонительная. Это идеология пофигизма. Но в чем-то этот пофигизм ближе к той стране, которую, согласно социологии, подсознательно выбирают 70% страны.

За что же украинцы голосуют подсознательно? Какова их сумбурная идеология?

Это идеология не обороны от соседей, не попытка отгородится и защитить себя несчастного от наглого Мордора во главе с их престарелым монголом. Это официальное признание, что главная ценность нашей нации – свобода. Доказательств того, что именно эта ценность главная для нас, настолько много, что даже неприлично здесь упоминать.

Но упомяну.

В моем родном посёлке под Запорожьем с 1917 по 1921 годы не было никакой власти, кроме Нестора Махно. И когда большевики надумали разрушить церковь, просто вдруг появлялись тачанки из Гуляйполя, выбивали поганцев, и уезжали в свой Махноград обратно, оставляя людей в покое и полнейшей свободе. С тех пор идеальное понимание власти в Украине не сильно изменилось. Махно все ещё личность №1 в моих краях.

И вот с этого момента важно понимать, что свобода, как универсальная человеческая ценность, не знает границ. А это значит, что мы строим общество не для маленькой бедной страны, а для маленькой бедной планеты. И здесь нет места для оборонительной стратегии консервативного украинского национализма.

Весь мир – украинцы. Просто многие из них, к сожалению, до сих пор этого не осознали. Но мы, как страна свободных людей, берёмся это исправить. И в этом контексте запуганный Мордор, затюканная Беларусь, и даже соседние Евросоюз и Турция – не проблема, а скорее возможность. Возможность обрести свободу, которая важнее и сильнее всех денег и вооружений мира.

Вот таких украинских националистов я жду", — написал он.