"Кришувати" так добре, що відпускати не хочеться — МВС створило "Офіс захисту бізнесу"

Раніше було заплановано, що економічними злочинами займатиметься БЕБ.

Міністерство внутрішніх справ України для захисту бізнесу і економіки створило Офіс захисту бізнесу. І це незважаючи на те, що вже через два місяці має запрацювати Бюро економічної безпеки, в зв’язку з чим економічні підрозділи СБУ, ДФС, МВС більше не зможуть займатися розслідуваннями злочинів, що стосуються економічних питань.

Про це в четвер, 30 вересня, на сторінці в Facebook пише секретар Національної спілки журналістів України Сергій Лямець.

"МВС Дениса Монастирського вирішило "захищати" бізнес, і для цього відкрило особливий Офіс. Що не так з цим Офісом?

На моє оцінювальне судження, це той самий випадок, коли "кришувати" бізнес так добре, що відпускати не хочеться.

Залишилися два місяці до того, як має запрацювати Бюро економічної безпеки (БЕБ). Цей день важливий тому, що перетворяться в гарбуз економічні підрозділи МВС, СБУ, ДФС, ДБР і інші. В ідеалі, тільки в БЕБ повинні з’явитися повноваження з розслідування всіх економічних злочинів. І замість того, щоб бізнес хрестився в десяти напрямках, доведеться хреститися всього в одному. Скажімо так, могли б піти 90% напруження.

Вже багато разів я чув, що Нацполіція, СБУ і податкова міліція просто так не відпустять "солодкий" напрямок. Так, кримінал хороший, оргзлочинність теж. Корупція теж нічого. Наркота і торгівля людьми суперприбутковими. Але у всіх цих напрямків є істотний недолік: до грошей потрібно копати, торгуватися і дотискати. А "економіка" — це відразу про гроші. За зрозумілості та доступності з розслідуванням економічних злочинів зрівняється тільки контрабанда.

Тому я не здивований, що МВС придумало спосіб продовжувати контролювати різного роду теми. Скажу більше. Чекайте схожого креативу з боку СБУ та інших органів.

Ясна річ, що за законом "економіка" має повністю перейти в БЕБ. Тільки Бюро зможе працювати по тих справам, які раніше розпорошувалися між поліцією та іншими "погоничами".

З іншого боку, яка різниця, під яким соусом втрутиться доблесна поліція? Якщо не можна розслідувати "економіку" — можна захищати "економіку".

Уявіть собі картину маслом. БЕБ знаходить порушення і починає копати. Стає гаряче. І тут — є можливість звернутися в МВС за "захистом бізнесу". Що для цього потрібно? Заходь, домовимося.

Куратор напрямку — Антон Геращенко, найдосвідченіший і інформований на сьогодні співробітник МВС. Можна сказати, "тіньовий" міністр при реальному міністру Денису Монастирському. Я на секунду не сумніваюся, що Геращенко зуміє організувати "захист" по будь-якій справі.

Раніше все виглядало приблизно так. Поліція відкривала справу і починала розслідувати. І тут починалися дива. Якщо люди, які перебувають під слідством, нетямущі або нічиї, — наслідок могло виявитися швидким і однозначним. Але якщо з того боку було розуміння — з’являлися варіанти".