"Крышевать" так хорошо, что отпускать не хочется - МВД создало "Офис защиты бизнеса"

Ранее было запланировано, что экономическими преступлениями будет заниматься БЭБ.

Министерство внутренних дел Украины для защиты бизнеса и экономики создало Офис защиты бизнеса. И это несмотря на то, что уже через два месяца должно заработать Бюро экономической безопасности, в связи с чем экономические подразделения СБУ, ГФС, МВД больше не смогут заниматься расследованиями преступлений, касающихся экономических вопросов.

Об этом в четверг, 30 сентября, на странице в Facebook пишет секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Лямец.

"МВД Дениса Монастырского решило "защищать" бизнес, и для этого открыло особый Офис. Что не так с этим Офисом?

По моему оценочному суждению, это тот самый случай, когда "крышевать" бизнес так хорошо, что отпускать не хочется.

Остались два месяца до того, как должно заработать Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот день важен потому, что превратятся в тыкву экономические подразделения МВД, СБУ, ГФС, ГБР и прочих Г. В идеале, только в БЭБ должны появится полномочия по расследованию всех экономических преступлений. И вместо того, чтобы бизнес крестился в десяти направлениях, придется креститься всего в одном. Скажем так, могли бы уйти 90% напряга.

Уже много раз я слышал, что Нацполиция, СБУ и налоговая милиция просто так не отпустят самое "сладкое" направление. Да, криминал хорош, оргпреступность тоже. Коррупция тоже ничего. Наркота и торговля людьми суперприбыльна. Но у всех этих направлений есть существенный недостаток: до денег нужно копать, торговаться и дожимать. А "экономика" — это сразу про деньги. По понятности и доступности с расследованием экономических преступлений сравнится только контрабанда.

Поэтому я не удивлен, что МВД придумало способ продолжать контролировать разного рода темы. Скажу больше. Ждите похожего креатива со стороны СБУ и других органов.

Понятное дело, что по закону "экономика" должна полностью перейти в БЭБ. Только Бюро сможет работать по тем делам, которые раньше распылялись между полицией и другими "погонщиками".

С другой стороны, какая разница, под каким соусом вмешается доблестная полиция? Если нельзя расследовать "экономику" — можно защищать "экономику".

Представьте себе картину маслом. БЭБ находит нарушения и начинает копать. Становится горячо. И тут — есть возможность обратиться в МВД за "защитой бизнеса". Что для этого нужно? Заходи, договоримся.

Куратор направления — Антон Геращенко, самый опытный и информированный на сегодня сотрудник МВД. Можно сказать, "теневой" министр, визирь при реальном министре Денисе Монастырском. Я на секунду не сомневаюсь, что Геращенко сумеет организовать "защиту" по любому делу.

Раньше все выглядело примерно так. Полиция открывала дело и начинала расследовать. И тут начинались чудеса. Если люди, находящиеся под следствием, непонятливые или ничьи, — следствие могло оказаться быстрым и однозначным. Но если с той стороны было понимание — появлялись варианты.

К сожалению, в традиционном понимании (так называемое "побороть преступность") успеха не было. Игровые салоны работали, кошельки и телефоны по-прежнему воровали, квартиры обносили, машины угоняли, а за наркотиками можно было сходить в ближайшую школу. Рассчитывать, что полиция расследует преступление — довольно наивно. Даже если смогут — кто сказал, что захотят? По моим субъективным впечатлениям, МВД (полиция вместе с Нацгвардией, МЧС, Миграционной службой и проч.) превратилось в отдельное царство, настроенное не столько на борьбу с преступностью, сколько на самообеспечение.

Что касается экономической преступности, все было довольно плохо. Для государства. До сих пор дела на сотни миллиардов (!) гривен только по "банкопаду" 2015-2017 года "подвисли" в полиции. По странным причинам, полиция затягивала следствие или даже (как говорят) отклоняло его в нужном направлении.

Вот самая явная причина, почему нельзя оставлять "экономику" полиции. Как будет справляться с ней БЭБ, посмотрим. Но полиция — точно нет. Звучит дико и странно, но расследовать экономические преступления она не способна (потому что не хочет). Так что пусть ловит угонщиков и воров, оберегает порядок на вокзалах.

Все бы хорошо. Но высшие чины МВД с таким предложением не согласны. Поэтому еще до того, как потерять полномочия, они предложили сделать "надстройку", чтобы и дальше контролировать "особые отношения". Предполагаю: чтобы и дальше покрывать нужный бизнес, под громкими лозунгами парни открыли Офис для его защиты.

Слово "защита" нужно понимать правильно. Скорее всего, МВД будет вмешиваться в ход экономических расследований — но уже в роли такого себе адвоката. Или омбудсмена, если хотите. Мол, мы усмотрели нарушения интересов бизнеса — поэтому заберем расследование под себя.

Странная роль для следственного органа, согласен. Выглядит как чистое препятствование следствию. Но почему бы и нет, если хочется?

Конечно же, новый министр Денис Монастырский не в курсе.

Очень хочу надеяться, что ничего из этой идеи не выйдет. Не то все силовые органы обрастут омбудсменами и офисами защиты бизнеса. Пока одни будут ловить и расследовать, другие помогут избежать наказания. Добавить Бабу Ягу и олигарха-Кощея — может родиться хороший сериал на злобу дня. А что касается конкретных результатов — такое творчество наоборот только во вред. Дублирование функций, бардак и коррупция — не лучшая перспектива.

В роли "крыши" полиция уже выступала, но еще никогда не открывала офис по предоставлению "услуг"", — пишет Лямец.

Ранее "Телеграф" сообщал о мнении экономиста Алексея Куща, который считает, что коррупция в Украине достигла слишком большого масштаба — без нее экономика страны попросту остановится.