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Зеленський, повернувши Саакашвілі паспорт, не повторював помилок минулого

Автор
Сергій Щербина
Дата публікації
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Міхеїл Саакашвілі Новина оновлена 02 жовтня 2021, 16:08
Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі особливою популярністю серед українських виборців не користувався.

Українські виборці не поспішали віддавати свій голос за політичний проект екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а тому той повернувся на батьківщину.

Такою думкою поділився журналіст Сергій Щербина.

"Ми тебе покликали країну будувати, а не аферизмом політичним займатися", — кричав Яценюк, коли Саакашвілі працював торпедою проти нього. Порошенко, апетитно доїдаючи Яценюка, думав, що це його торпеда.

Але вона була своя власна.

Самий міцний треш Саакашвілі генерував, коли розвернувся проти свого колишнього друга Петра Олексійовича, президентство якого фінішувало під неповторне скандування про "бариг"…

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Грузія #Блог #Міхеїл Саакашвілі #Сергій Щербина
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