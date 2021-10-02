Зеленский, вернув Саакашвили паспорт, не повторял ошибок Порошенко

Саакашвили особой популярностью среди украинских избирателей не пользовался.

Украинские избиратели не торопились отдавать свой голос за политический проект экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, а потому тот вернулся на родину.

Таким мнением поделился журналист Сергей Щербина.

"Мы тебя позвали страну строить, а не аферизмом политическим заниматься", — кричал Яценюк, когда Саакашвили работал торпедой против него. Порошенко, аппетитно доедая Яценюка, думал, что это его торпеда.

Но она была своя собственная.

Самый забористый треш Саакашвили генерировал, когда развернулся против своего бывшего друга Петра Алексеевича, президентство которого финишировало под неподражаемое скандирование про "бариг".

Украинский народ хлопал когда глазами, а когда в ладоши, но не спешил нести свои голоса протопартии Саакашвили, вокруг которой крутились люди в спектре от Семена Семенченко до самых рафинированных еврооптимистов. Как сказал тогда один амбициозный политик в частной беседе: "По рейтингам мы сравнялись, и у него 2%, и у меня 2%".

Надо сказать, что Зеленский, вернув Саакашвили паспорт, не повторял ошибок прошлого, держась подальше от торпедного отсека в этой подводной лодке. А тема грузинских реформ в Украине скисла сама собой.

Вот и стало Михаилу Николозовичу тесно и скучно, и отправился он на историческую родину спасать демократию уже привычными методами. Там хоть рейтинг есть", — написал он.

Как сообщалось ранее, 28 сентября стало известно, что Саакашвили намерен вернуться в Грузию. Не остановило его даже то, что против него там открыты уголовные дела.

Сразу по прибытию в страну, его задержали правоохранители, после чего доставили в тюрьму в городе Рустави.