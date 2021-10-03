Саакашвілі все більше нагадує сильно залежного гравця казино
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Багато хто любить грузино-українського політика, багато людей його ненавидять, але всі від нього вже втомилися
Роки йдуть, дійові особи в політиці змінюються, а екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі все намагається повернути собі колишній вплив, — заради цього він навіть ризикнув повернутися в Грузію, де був заарештований.
Таку думку висловив український підприємець Олексій Давиденко.
"Без образ.
Саакашвілі все більше нагадує мені сильно залежного гравця казино.
Всі його перемоги давно в минулому.
Удача від нього відвернулася, а всі спроби відігратися закінчуються однаково погано.
Зрідка, виграючи по дрібниці, він голосно хвалиться перед оточуючими ніби зірвав Джекпот, зате програючи по-крупному — він завжди звинувачує в своїх бідах інших.
Ось і зараз.
Він хаотично метається між двох столів рулетки намагаючись розіпхати свої фішки одночасно по всім полям…
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