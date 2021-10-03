Саакашвілі все більше нагадує сильно залежного гравця казино

Багато хто любить грузино-українського політика, багато людей його ненавидять, але всі від нього вже втомилися

Роки йдуть, дійові особи в політиці змінюються, а екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі все намагається повернути собі колишній вплив, — заради цього він навіть ризикнув повернутися в Грузію, де був заарештований.

Таку думку висловив український підприємець Олексій Давиденко.

"Без образ.

Саакашвілі все більше нагадує мені сильно залежного гравця казино.

Всі його перемоги давно в минулому.

Удача від нього відвернулася, а всі спроби відігратися закінчуються однаково погано.

Зрідка, виграючи по дрібниці, він голосно хвалиться перед оточуючими ніби зірвав Джекпот, зате програючи по-крупному — він завжди звинувачує в своїх бідах інших.

Ось і зараз.

Він хаотично метається між двох столів рулетки намагаючись розіпхати свої фішки одночасно по всім полям…