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Саакашвілі все більше нагадує сильно залежного гравця казино

Автор
Олексій Давиденко
Дата публікації
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Автор
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Міхеїл Саакашвілі Новина оновлена 03 жовтня 2021, 22:02
Міхеїл Саакашвілі

Багато хто любить грузино-українського політика, багато людей його ненавидять, але всі від нього вже втомилися

Роки йдуть, дійові особи в політиці змінюються, а екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі все намагається повернути собі колишній вплив, — заради цього він навіть ризикнув повернутися в Грузію, де був заарештований.

Таку думку висловив український підприємець Олексій Давиденко.

"Без образ.

Саакашвілі все більше нагадує мені сильно залежного гравця казино.

Всі його перемоги давно в минулому.

Удача від нього відвернулася, а всі спроби відігратися закінчуються однаково погано.

Зрідка, виграючи по дрібниці, він голосно хвалиться перед оточуючими ніби зірвав Джекпот, зате програючи по-крупному — він завжди звинувачує в своїх бідах інших.

Ось і зараз.

Він хаотично метається між двох столів рулетки намагаючись розіпхати свої фішки одночасно по всім полям…

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Україна #Грузія #Михайло Саакашвілі
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