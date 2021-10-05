Як грузинські вибори і "фактор Саакашвілі" може використати Росія проти України з Грузією
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Ветеран зовнішньої розвідки — генерал-лейтенант Василь Богдан — висловив свою думку щодо того, як РФ може обернути ситуацію з Саакашвілі проти України і Грузії
"Після розвалу СРСР частина пострадянських країн, які отримали самостійність і оголосили курс на євроатлантичну інтеграцію, постійно стають мішенями для ворожих дій з боку Росії. Це відчули на собі Молдова, Грузія, Україна.
І без сумніву, нинішню складну внутрішньополітичну ситуацію в Грузії росіяни також можуть використовувати з користю для себе. І шкодою для курсу Грузії в НАТО і ЄС. При цьому ризики є і для України…"
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