Как грузинские выборы и "фактор Саакашвили" может использовать Россия против Украины с Грузией

Ветеран внешней разведки — генерал-лейтенант Василий Богдан — выразил свое мнение насчет того, как РФ может обернуть ситуацию с Саакашвили против Украины и Грузии

"После развала СССР часть постсоветских стран, которые получили самостоятельность и огласили курс на евроатлантическую интеграцию, постоянно становятся мишенями для враждебных действий со стороны России. Это прочувствовали на себе Молдова, Грузия, Украина.

И без сомнения, нынешнюю сложную внутриполитическую ситуацию в Грузии россияне также могут использовать с пользой для себя. И вредом для курса Грузии в НАТО и ЕС. При этом риски есть и для Украины.

В Грузии уже почти год продолжается парламентский кризис. Туда даже пришлось вмешаться Совету Европы. Было подписано соответствующее соглашение между правящей партией и оппозицией, наладился относительный мир. И очень большие ставки были сделаны именно на местные выборы, которые состоялись 2 октября.

Подсчет голосов еще идет, официальных результатов пока нет. Но уже сейчас можно говорить о том, что ситуация вряд ли стабилизируется.

На данный момент известно, что с небольшим перевесом побеждает правящая партия «Грузинская мечта». Но со стороны оппозиции, а особенно «Единого национального движения», созданного третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, уже звучат обвинения в фальсификациях.

Накалило ситуацию и возвращение Саакашвили в Грузию. Как по мне, это была игра ва-банк с целью вернуться в большую грузинскую, региональную политику. Планы его касательно реализации своих политических амбиций в Украине провалились. Он не сумел получить какого-то серьезного поста, а ведь мечтал стать премьером. При этом важно понимать, что тут играли роль не только внутренние, но и внешние процессы. Ведь у нынешних грузинских властей то, что Украина приютила у себя Саакашвили, да еще наделяла его определенными полномочиями (был председателем Одесской облгосадминистрации, до сих пор является председателем исполкома Национального совета реформ Украины), вызывало определенное неудовольствие. Были демарши, отзывался посол.

И сейчас с учетом того, что гражданин Украины Саакашвили фактически нелегально прибыл в Грузию, тоже охлаждает отношения между официальными Киевом и Тбилиси. Равно как заявления наших властей, что мы будем предоставлять Саакашвили всякую помощь как гражданину Украину.

Ситуация понятна с точки зрения амбиций Саакашвили. И крайне неприятна для нас.

Всё выглядит так, что Саакашвили намеревается на плечах протестных акций войти во власть – в ранге премьера или президента. Эти его настроения подогревались внутренней грузинской оппозиции. Но я не исключая, что тут было получено согласие неких западных партнеров и даже кого-то в Украине.

Очевидно, были определенные уверения, что возвращение Саакашвили в Грузию поспособствует политической активности «Единого национального движения», сыграет ему на руку. Сам факт пребывания Саакашвили за решеткой (кстати, «Телеграф» побывал тюрьме №12 в городе Рустави, где сейчас находится экс-президент – прим. ред.) может использоваться как повод для возмущения определенной части грузинского общества, для раскачивания ситуации. А если еще и результаты выборов вызовут вопросы, это и вовсе накалит обстановку.

Учитывая всё это, позиция Украины должна быть максимально взвешенной. Мы с Грузией – стратегические партнеры. Декларируем совместный курс в ЕС, в НАТО.

Высшее военно-политическое руководство Украины, поддерживая Саакашвили как гражданина Украины, не должно идти на шаги, которые помешают украино-грузинским стратегическим отношениям.

Нам важно не позволить и внутренним, и внешним врагам, особенно России, использовать эту ситуацию, в том числе «фактор Саакашвили», чтобы внести раскол в украино-грузинские отношения, поссорить Украину с Грузией. И таким образом показать Западу, что это – не стабильные страны, которые нуждаются во внешнем влиянии. А обеспечить это влияние, по логике Кремля, может только Россия".