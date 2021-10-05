Війна з Білоруссю стає більш ймовірною, ніж пряме вторгнення Росії

Україні варто бути готовою до вторгнення з Білорусі.

Президенту Росії Володимиру Путіну вигідніше воювати з Україною руками Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернів.

"Широкомасштабна війна з Білоруссю стає більш вірогідною, ніж пряме вторгнення Росії. Схоже, що саме агресія проти України може стати тією платою, яку пообіцяв Лукашенко Путіну за порятунок свого режиму.

Сам Путін відкрито напасти на нас не може — надто великі ризики. Використати для цього фейкові республіки також не вийде — в них немає авіації та ракет, а без них перемогти Україну неможливо.

Проте ракети і авіація є у Лукашенка, а ще він заявляє, що збирається закупити у Росії С-400, нові літаки й гелікоптери та інше озброєння.

Натравити Білорусь на Україну і воювати з нами під білоруським прапором на сьогодні є ідеальним для Путіна варіантом. Лукашенка вже не шкода, для світової спільноти він — збитий льотчик.

Грунт для такого сценарію Лукашенко готує вже давно. Це і постійні звинувачення нас у тому, що ми, начебто, засилаємо до Білорусі бойовиків та зброю. Це і погрози перейти кордон, "щоб зробити Україну українською". Це і відверті провокації на зразок "обстрілу" білоруського прикордонного знаку начебто з території України.

Схоже, що у перспективі Лукашенко з Путіним готують нам новий Глейвіц. Доводять ситуацію до критичної межі, за якою може бути вигаданий привід для вторгнення. Готуймося", — написав він.