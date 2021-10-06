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Дуже хочеться, щоб ті "громадяни", які привели цю владу, випили чашу сповна

Автор
Георгій Тука
Дата публікації
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Автор
79
Офшори Новина оновлена 06 жовтня 2021, 18:44
Офшори

Тука назвав ситуацію, що склалася "тупиком".

Наслідки дій нинішньої влади позначаються на всіх українцях, а не тільки на її прихильників.

Про це написав колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Дивлюсь на нескінченний потік скандалів і ловлю себе на думці: ну, і що?..

Офшори? Ну, і що?

Вагнерівці? Ну, і що?

УкрЕксімБанк фінансує терористів? Ну, і що?

Ґвалтування Конституції? Ігнорування Законів? Ну, і що???

На емоційному рівні дуже кортить, аби ті «граждане», які привели ЦЮ владу, випили цю чашу сповна: бачили очі, що купували — їжте, хоч повилазьте!

Але ж, «їсти» цю ганьбу доводиться не тільки «лохторату». Доводиться це л**но їсти і самому, і дітям, і онукам…

Тож, все частіше постає питання не «як це припинити?», а «що робити, після того, як це припиниться?»

Що і як треба робити, аби ТАКЕ не повторилось ніколи знову?

У попередньої влади не вистачило а ні бажання, а ні волі довести до перемоги Революцію Гідності: постійні напів-кроки, напів-дії, компроміси… В результаті маємо те, що маємо…

Якась безвихідь та біг по колу??? ", — написав він.

Теги:
#Укрексімбанк #Блог #Офшори #Георгій Тука #ПВК Вагнера
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