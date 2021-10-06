Дуже хочеться, щоб ті "громадяни", які привели цю владу, випили чашу сповна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 79
Тука назвав ситуацію, що склалася "тупиком".
Наслідки дій нинішньої влади позначаються на всіх українцях, а не тільки на її прихильників.
Про це написав колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.
"Дивлюсь на нескінченний потік скандалів і ловлю себе на думці: ну, і що?..
Офшори? Ну, і що?
Вагнерівці? Ну, і що?
УкрЕксімБанк фінансує терористів? Ну, і що?
Ґвалтування Конституції? Ігнорування Законів? Ну, і що???
На емоційному рівні дуже кортить, аби ті «граждане», які привели ЦЮ владу, випили цю чашу сповна: бачили очі, що купували — їжте, хоч повилазьте!
Але ж, «їсти» цю ганьбу доводиться не тільки «лохторату». Доводиться це л**но їсти і самому, і дітям, і онукам…
Тож, все частіше постає питання не «як це припинити?», а «що робити, після того, як це припиниться?»
Що і як треба робити, аби ТАКЕ не повторилось ніколи знову?
У попередньої влади не вистачило а ні бажання, а ні волі довести до перемоги Революцію Гідності: постійні напів-кроки, напів-дії, компроміси… В результаті маємо те, що маємо…
Якась безвихідь та біг по колу??? ", — написав він.