Очень хочется, чтобы те "граждане", которые привели эту власть, выпили чашу сполна

Тука назвал сложившеюся ситуацию "тупиком".

Последствия действий нынешней власти сказываются на всех украинцах, а не только на ее сторонниках.

Об этом написал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Смотрю на бесконечный поток скандалов и ловлю себя на мысли: ну, и что?

Офшоры? Ну, и что?

Вагнеровцы? Ну, и что?

УкрЭксимБанк финансирует террористов? Ну, и что?

Насилование Конституции? Игнорирование законов? Ну, и что???

На эмоциональном уровне очень хочется, чтобы те «граждане», которые привели эту власть, выпили эту чашу сполна: видели глаза, что покупали — ешьте, хоть повылезайте!

Но, "есть" этот позор приходится не только "лохторату". Приходится де**мо есть и самому, и детям, и внукам …

Поэтому, все чаще встает вопрос не "как это прекратить?", а "что делать, после того, как это прекратится?"

Что и как надо делать, чтобы такое не повторилось никогда снова?

У предыдущей власти не хватило ни желания, ни воли довести до победы Революции Достоинства: постоянные полушаги, полудействия, компромиссы … В результате имеем то, что имеем …

Какой-то тупик и бег по кругу?", — написал он.