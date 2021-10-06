Очень хочется, чтобы те "граждане", которые привели эту власть, выпили чашу сполна
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Тука назвал сложившеюся ситуацию "тупиком".
Последствия действий нынешней власти сказываются на всех украинцах, а не только на ее сторонниках.
Об этом написал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Смотрю на бесконечный поток скандалов и ловлю себя на мысли: ну, и что?
Офшоры? Ну, и что?
Вагнеровцы? Ну, и что?
УкрЭксимБанк финансирует террористов? Ну, и что?
Насилование Конституции? Игнорирование законов? Ну, и что???
На эмоциональном уровне очень хочется, чтобы те «граждане», которые привели эту власть, выпили эту чашу сполна: видели глаза, что покупали — ешьте, хоть повылезайте!
Но, "есть" этот позор приходится не только "лохторату". Приходится де**мо есть и самому, и детям, и внукам …
Поэтому, все чаще встает вопрос не "как это прекратить?", а "что делать, после того, как это прекратится?"
Что и как надо делать, чтобы такое не повторилось никогда снова?
У предыдущей власти не хватило ни желания, ни воли довести до победы Революции Достоинства: постоянные полушаги, полудействия, компромиссы … В результате имеем то, что имеем …
Какой-то тупик и бег по кругу?", — написал он.
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