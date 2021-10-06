"Вдома лікувати цей стан практично нереально": новий штамм COVID-19 став дуже підступним

Лікар каже, що симптоми спостерігаються навіть у молодих пацієнтів.

Новий штам коронавірусу приніс з собою і нові симптоми хвороби.

Про них попередив лікар Тарас Жиравецький.

"Зараз цитокіновий шторм розвивається у дуже багатьох пацієнтів і молодих також!

Новий штам став дуже підступним і вже на 6-7 день може виникнути сильне запалення легень, яке потребує стаціонарного лікування!

Вдома лікувати цей стан практично нереально.

Які ознаки цитокінового шторму?

Висока температура з 6 дня захворювання, яка важко збивається. Падіння сатурації нижче 92. Різке погіршення стану та поява задишки та сильної втоми.

Які лабораторні аналізи вказують на появу цитокінового шторму?

Різкий стрибок ЦРП вище 50 одиниць, при чому це може відбутись за одну добу. Високий прокальцитонін. Високий феритин. Високий ддимер. Підняття печінкових проб — алт, аст, ггт. Падіння тромбоцитів нижче норми. Падіння заліза нижче норми.

Ще раз наголошую, що лікувати пацієнта вдома з цитокіновим штормом практично не можливо, тому потрібна вчасна госпіталізація!

Без аналізів та вимірювання сатурації лікарю буде важко оцінити стан пацієнта!

І ще раз нагадую, що кожен наступний штам є агресивнішим і частіше може викликати такі важкі ускладнення, тому потрібно контролювати загальний стан, сатурацію та лабораторні показники.

На комп‘ютерній томографії може бути незначне ураження легень, а стан пацієнта може бути вкрай важким, тому орієнтуватись тільки по заключенню КТ не варто.

Відверто не чекав, що стільки людей знайомих несподівано почнуть переживати цитокіновий шторм, при чому вони не палять, не зловживають алкоголем і є досить здоровими, боюсь подумати про тих у кого багато супутніх захворювань…

Не лякаю нікого, а попереджаю!

Попереджений — значить озброєний знаннями і захищений!

Не писав би про це, але це зараз найважливіший пост з усіх, які я писав раніше", — написав він.