Якби у Вітренко були яйця, пару мільярдів доларів заробив би для країни

На різниці в ціні газу зараз і взимку можна вигідно "зіграти".

Ціна на газ на ф’ючерсному ринку Європи б’є чергові рекорди і це можна використати, щоб заробити, продавши наявні українські запаси за високими цінами, а потім докупи газ в січні. В середині зими ціна повинна стати нижче в кілька разів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Як сказав мені сьогодні на зустрічі один старий «газовик», з мільйонерів-ветеранів галузі з часів «Ітери»: «А ось я б зараз не накачував б газ в сховища за такою шаленою ціною, а навпаки, продавав би на місці НАКу по 1500 той газ, що вони влітку по 130-150 купували!

Правильно ти написав, що «Газпром» крани зараз прикрутив, а після запуску СП-2 їх на повну відкриє, щоб свій же газ по максимуму за цими цінами продати. І ціна вже в січні відкотиться назад! Ти подивися чого ринок чекає Європейський — ф’ючерси на березень 250 дол, не вище ...

Якби у Вітренко були яйця, він би зараз по 1000+ продав би по максимуму, а потім менше ніж по 500 в середині зими відкупився б!

Пару мільярдів доларів заробив би для країни!»

Ось я і думаю, а може прав «газовик»? А ви як думаєте?)