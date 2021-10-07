Укр

Если бы у Витренко были яйца, пару миллиардов долларов заработал бы для страны

Автор
Михаил Кухар
Дата публикации
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Цена газа превысила 1600 долларов за тысячу кубов Новость обновлена 07 октября 2021, 09:59
Цена газа превысила 1600 долларов за тысячу кубов

На разнице в цене газа сейчас и зимой можно выгодно "сыграть".

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы бьет очередные рекорды и это можно использовать, чтобы заработать, продав имеющиеся украинские запасы по высоким ценам, а затем докупи газ в январе. В средине зимы цена должна стать ниже в несколько раз.

Об этом на своей странице в Facebook написал старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Как сказал мне сегодня на встрече один старый «газовик», из миллионеров-ветеранов отрасли со времен «Итеры»: «А вот я бы сейчас не закачивал бы газ в хранилища по такой безумной цене, а наоборот, продавал бы на месте НАКа по 1500 тот газ, что они летом по 130-150 покупали!

Правильно ты написал, что «Газпром» краны сейчас прикрутил, а после запуска СП-2 их на полную откроет, чтобы свой же газ по максимуму по этим ценам продать. И цена уже в январе откатится назад! Ты посмотри чего рынок ждет Европейский — фьючерсы на март 250 долл, не выше…

Если бы у Витренко были яйца, он бы сейчас по 1000+ продал бы по максимуму, а потом меньше чем по 500 в середине зимы откупился бы!

Пару миллиардов долларов заработал бы для страны!»

Вот я и думаю, а может прав «газовик»? А вы как думаете?)

Теги:
#Газ #Цена на газ #Фьючерсы
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