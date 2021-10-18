Гетманцев "пушить" зниження податків на "ігорку": чому нардеп так доброзичливий до азартних ігор

Журналіст нагадав, що Гетманцев сам починав кар’єру в М.С.Л.

Глава комітету ВР Данило Гетманцев просуває зниження податків для сфери азартних ігор, хоча в інших сферах податки лише зростають.

Про причини того написав журналіст і блогер Денис Безлюдько.

"All in Гетманцева.

Всі звикли бачити главу Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцева в злочинницькому амплуа душителя вільного духу підприємництва і взагалі бізнесу в Україні. Які тільки податки він не підвищував або хоча б не намагався? Книгу написати можна.

Але усяк чоловік не без гріха. Данила зараз сильно "пушить" зниження податкового тиску на одну з галузей української економіки — азартні ігри.

Очолюваний ним комітет рекомендував парламенту прийняти в другому читанні законопроєкт №2713-д щодо зниження податків для грального бізнесу, який парламент прийняв за основу влітку. Зокрема, податок на прибуток для "ігорки" хочуть стягувати за єдиною ставкою 10%, а не 10% + 18% (в залежності від їх виду) + 30% (для лотерей), як зараз…