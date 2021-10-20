Люди шукають місця в реанімаціях, кисневі концентратори, апарати ШВЛ, проте на всіх їх все одно не вистачає.

Волонтер Леся Литвинова, що займається допомогою хворим COVID-19, яскраво розписала ситуацію з коронавірусом в Харкові, а також закликала співгромадян відповідально поставитися до необхідності дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це вона написала у себе в Фейсбук.

"Якщо хтось погано розуміє що відбувається — готова віддати на пару годин свій телефон, приймати дзвінки.

Три дзвінки з чотирьох з Харкова. Місць немає. Ніде. Ніяких. Швидкі не встигають приїжджати. Іноді банально неможливо додзвонитися. Сатурація 30, сатурація 20, Сатурація 30. Ніхто не може допомогти. Ніякі гроші, ніякі зв’язки, ніякі дзвінки. Система не впоралася. Помирати доведеться вдома.

В інших містах не сильно веселіше. Нарівні з киснем шукають місця в реанімаціях, апарати ШВЛ, вільних анестів (зі святом, до речі).

Робіть вже хоч щось самі. Замкніть в будинку своїх старих, приносьте їм продукти під двері та відніміть ключі від квартири. Думаю, що хтось повинен це сказати вголос. Чому б не я. На них не будуть витрачати ресурс. Вибираючи між вагітною дівчинкою і старим виберуть дівчинку.

Обмежте контакти. Пофіг що там вирішують по карантинним заходам. Червона зона, помаранчева, зелена. Перечекайте. Зробіть все, що б не поповнити статистику. Кіно, кафе, маркет, тусовки того не варті. Зустрінетеся з друзями пізніше. Провідаєте хрещеника пізніше. Бухнете на корпоративі пізніше.

Вибачте ті, кому здається, що ми нечемні або недостатньо тактичні. У нас немає часу по годині всім пояснювати що робити. Можу допомогти — скажу алгоритм. Не можу — вибачте, вам не пощастило. Можете проклинати, якщо полегшає.

Ласкаво просимо в Пекло ", — написала вона.