Укр

Заприте своих стариков дома! Потом бухнете на корпоративе!

Автор
Леся Литвинова
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Автор
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 20 октября 2021, 17:54
Коронавирус в Украине

Люди ищут места в реанимациях, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, однако на всех их все равно не хватает.

Волонтер Леся Литвинова, занимающаяся помощью больным COVID-19, в красках расписала ситуацию с коронавирусом в Харькове, а также призвала сограждан ответственно отнестись к необходимости соблюдать противоэпидемические меры.

Об этом она написала у себя в Фейсбук.

"Если кто-то плохо понимает что происходит — готова отдать на пару часов свой телефон, принимать звонки.

Три звонка из четырех из Харькова. Мест нет. Нигде. Никаких. Скорые не успевают приезжать. Иногда банально невозможно дозвониться. Сатурация 30, сатурация 20, Сатурация 30. Никто не может помочь. Никакие деньги, никакие связи, никакие звонки. Система не справилась. Умирать придется дома.

В других городах не сильно веселее. Наравне с кислородом ищут места в реанимациях, аппараты ИВЛ, свободных анестов (с праздником, кстати).

Делайте уже хоть что-то сами. Заприте дома своих стариков, приносите им продукты под дверь и отнимите ключи от квартиры. Думаю, что кто-то должен это сказать вслух. Почему бы не я. На них не будут тратить ресурс. Выбирая между беременной девочкой и стариком выберут девочку.

Ограничьте контакты. Пофиг что там решают по карантинным мерам. Красная зона, оранжевая, зеленая. Переждите. Сделайте все, что б не пополнить статистику. Кино, кафе, маркет, тусовки того не стоят. Встретитесь с друзьями позже. Проведаете крестника позже. Бухнете на корпоративе позже.

Простите те, кому кажется, что мы невежливы или недостаточно тактичны. У нас нет времени по часу всем объяснять что делать. Могу помочь — сказала алгоритм. Не могу — простите, вам не повезло. Можете проклинать, если полегчает.

Добро пожаловать в Ад", — написала она.

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Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Леся Литвинова
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