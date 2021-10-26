Медична система України досягла своєї межі, смертей буде ще більше

Іван Черненко, лікар-анестезіолог.

Починають розгортати ліжка, де їх фізично ніде розгорнути. У деяких районах концентратори з первинки віддають на вторинку, щоб розгорнути додаткові ліжка. Це погана прогностична ознака, якість медичної допомоги стане ще гіршою, тому що персонал не гумовий, як і ресурси. Розгортати ліжка нескінченно — це погана ідея, дуже погана.

Насправді так чи інакше ми вже зазнаємо величезних людських втрат і розгортання ліжок це не припинить, а ось посилити може.

І тут би набратися комусь сміливості, взяти тестикули в руки, і чесно сказати, що вся медсистема досягла своєї межі, але політика, рейтинги.

Тому одні розвертають ліжка вичавлюючи із системи останні соки, а інші кричать, що просрали медицину і все пропало, парадокс, але ці ж хлопці свого часу хейтили вакцинацію.

734 смерті за добу буде більше.

Носіть маски, дистанція і вакцинація, що може захистити особисто вас, рецепт вам відомий, інше вже не виправити.