Медична система України досягла своєї межі, смертей буде ще більше
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Іван Черненко, лікар-анестезіолог.
Починають розгортати ліжка, де їх фізично ніде розгорнути. У деяких районах концентратори з первинки віддають на вторинку, щоб розгорнути додаткові ліжка. Це погана прогностична ознака, якість медичної допомоги стане ще гіршою, тому що персонал не гумовий, як і ресурси. Розгортати ліжка нескінченно — це погана ідея, дуже погана.
Насправді так чи інакше ми вже зазнаємо величезних людських втрат і розгортання ліжок це не припинить, а ось посилити може.
І тут би набратися комусь сміливості, взяти тестикули в руки, і чесно сказати, що вся медсистема досягла своєї межі, але політика, рейтинги.
Тому одні розвертають ліжка вичавлюючи із системи останні соки, а інші кричать, що просрали медицину і все пропало, парадокс, але ці ж хлопці свого часу хейтили вакцинацію.
734 смерті за добу буде більше.
Носіть маски, дистанція і вакцинація, що може захистити особисто вас, рецепт вам відомий, інше вже не виправити.
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