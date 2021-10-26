Медицинская система Украины достигла своего предела, смертей будет еще больше

Иван Черненко, врач-анестезиолог.

Начинают разворачивать койки, там где их физически негде развернуть. В некоторых районах концентраторы с первички отдают на вторичку, чтобы развернуть дополнительные койки. Это плохой прогностический признак, качество медпомощи станет еще хуже, потому что персонал не резиновый, как и ресурсы. Разворачивать койки до бесконечности — это плохая идея, очень плохая.

На самом деле так или иначе мы уже понесем огромные человеческие потери и разворачивание коек это не предотвратит, а вот усугубить может.

И тут бы набраться кому-то смелости, взять тестикулы в руки, и честно сказать, что все медсистема достигла своего предела, но политика, рейтинги.

Поэтому одни разворачивают койки выжимая из системы последние соки, а другие кричат, что просрали медицину и все пропало, парадокс, но эти же ребята в свое время хейтили вакцинацию.

734 смерти за сутки, будет больше.

Носите маски, дистанция и вакцинация, то что может защитить лично вас, рецепт вам известен, остальное уже не исправить.