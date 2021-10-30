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Моралі не буде: коронавірус косить усіх — від людей похилого віку до дітей

Автор
Леся Литвинова Леся Литвинова
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Лікарі не впораються з напливом пацієнтів Новина оновлена 30 жовтня 2021, 15:30
Лікарі не впораються з напливом пацієнтів

Кисневих концентраторів, як і місць у лікарні, не вистачає для всіх хворих, каже волонтер, голова благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова

Привіт, субото…

— Здрастуйте, у нас бабуся, 90 років. Сатурація 80. Два дні у лікарні показали та виписали. Допоможіть!

***

— Мені потрібний кисень, маму вчора виписали, маю документи

— Вчора. Її виписали вчора. Чому Ви мені дзвоните в суботу на обід, а не вчора?

— У мене вчора тато помер. Вибачте…

***

— Ми все вболіваємо. Я, двоє дітей, дружина вагітна. Нам потрібний кисень.

— У лікарню. У Києві є місця.

— Дітям 3 та 5, вони не впораються…

***

— Ви можете допомогти? Дружина в реанімації, тут рівень обслуговування поганий.

— Обслуговування — це в готелі. У лікарні — лікування. Що там не таке?

— Зайвого нічого не пояснять, не поговорять нормально.

— Лікарі зашиваються. Ви не розумієте?

— Та не надто вони зашиваються. Ну, якщо на них немає управи — ми люди прості, контужені, зі зброєю в гості прийдемо.

***

— Мені сказали, що ви можете допомогти. У тата сатурація 40. Немає місць у реанімації. Швидка приїхала, залишила кисень. Допоможіть знайти місце.

…Моралі не буде. Просто хочу, щоб через кілька років ФБ нагадав мені, з якої ями ми вибралися.

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Теги:
#Кисень #Коронавірус #Covid-19 #Леся Литвинова
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