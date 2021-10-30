Моралі не буде: коронавірус косить усіх — від людей похилого віку до дітей
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Кисневих концентраторів, як і місць у лікарні, не вистачає для всіх хворих, каже волонтер, голова благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова
Привіт, субото…
— Здрастуйте, у нас бабуся, 90 років. Сатурація 80. Два дні у лікарні показали та виписали. Допоможіть!
***
— Мені потрібний кисень, маму вчора виписали, маю документи
— Вчора. Її виписали вчора. Чому Ви мені дзвоните в суботу на обід, а не вчора?
— У мене вчора тато помер. Вибачте…
***
— Ми все вболіваємо. Я, двоє дітей, дружина вагітна. Нам потрібний кисень.
— У лікарню. У Києві є місця.
— Дітям 3 та 5, вони не впораються…
***
— Ви можете допомогти? Дружина в реанімації, тут рівень обслуговування поганий.
— Обслуговування — це в готелі. У лікарні — лікування. Що там не таке?
— Зайвого нічого не пояснять, не поговорять нормально.
— Лікарі зашиваються. Ви не розумієте?
— Та не надто вони зашиваються. Ну, якщо на них немає управи — ми люди прості, контужені, зі зброєю в гості прийдемо.
***
— Мені сказали, що ви можете допомогти. У тата сатурація 40. Немає місць у реанімації. Швидка приїхала, залишила кисень. Допоможіть знайти місце.
…Моралі не буде. Просто хочу, щоб через кілька років ФБ нагадав мені, з якої ями ми вибралися.
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