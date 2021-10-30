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Морали не будет: коронавирус косит всех — от стариков до детей

Автор
Леся Литвинова Леся Литвинова
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Врачи не справляются с наплывом пациентов Новость обновлена 30 октября 2021, 15:30
Врачи не справляются с наплывом пациентов

Кислородных концентраторов, как и мест в больнице не хватает для всех больных, говорит волонтер Леся Литвинова

Привет, суббота…

— Здравствуйте, у нас бабушка, 90 лет. Сатурация 80. Два дня в больнице показали и выписали. Помогите.

***

— Мне нужен кислород, маму вчера выписали, у меня есть документы

— Вчера. Её выписали вчера. Почему Вы мне звоните в субботу в обед, а не вчера?

—У меня вчера папа умер. Простите…

***

— Мы все болеем. Я, двое детей, жена беременная. Нам нужен кислород.

— В больницу. В Киеве есть места.

— Детям 3 и 5, они не справятся…

***

— Вы можете помочь? Жена в реанимации, тут уровень обслуживания отвратительный.

— Обслуживание — это в гостинице. В больнице лечение. Что там не так?

— Лишний раз ничего не объяснят, не поговорит нормально.

— Врачи зашиваются. Вы не понимаете?

— Да не особо они зашиваются. Ну, раз нет на них управы — мы люди простые, контуженые, с оружием в гости придём.

***

— Мне сказали, что Вы можете помочь. У папы сатурация 40. Нет мест в реанимации. Скорая приехала, оставила кислород. Помогите найти место.

…Морали не будет. Просто хочу, что б через пару лет ФБ напомнил мне, из какой ямы мы выбрались.

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Теги:
#Кислород #Коронавирус #Covid-19 #Леся Литвинова
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