Морали не будет: коронавирус косит всех — от стариков до детей
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Кислородных концентраторов, как и мест в больнице не хватает для всех больных, говорит волонтер Леся Литвинова
Привет, суббота…
— Здравствуйте, у нас бабушка, 90 лет. Сатурация 80. Два дня в больнице показали и выписали. Помогите.
***
— Мне нужен кислород, маму вчера выписали, у меня есть документы
— Вчера. Её выписали вчера. Почему Вы мне звоните в субботу в обед, а не вчера?
—У меня вчера папа умер. Простите…
***
— Мы все болеем. Я, двое детей, жена беременная. Нам нужен кислород.
— В больницу. В Киеве есть места.
— Детям 3 и 5, они не справятся…
***
— Вы можете помочь? Жена в реанимации, тут уровень обслуживания отвратительный.
— Обслуживание — это в гостинице. В больнице лечение. Что там не так?
— Лишний раз ничего не объяснят, не поговорит нормально.
— Врачи зашиваются. Вы не понимаете?
— Да не особо они зашиваются. Ну, раз нет на них управы — мы люди простые, контуженые, с оружием в гости придём.
***
— Мне сказали, что Вы можете помочь. У папы сатурация 40. Нет мест в реанимации. Скорая приехала, оставила кислород. Помогите найти место.
…Морали не будет. Просто хочу, что б через пару лет ФБ напомнил мне, из какой ямы мы выбрались.
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