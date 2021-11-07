Медики, які допомагають українцям побороти коронавірус, дуже часто страждають від необґрунтованих звинувачень влади

Якщо Ви думаєте, що ми зараз не на війні, то Ви дуже помиляєтесь!

Щодня ми втрачаємо тисячі українців, а також тих героїв-воїнів — лікарів, які єдині зараз можуть протистояти ковіду.

В цей час люди без медичної освіти, які дістались до влади і займаються популізмом, щодня виливають тонни бруду на медиків, звинувачуючи їх у антивакцинаторстві чи некваліфікованості. При цьому — ще й умудряючись не виплачувати медикам зарплатні та компенсацій за перенесений ковід. Суспільство це не просто терпить, а навіть часто підтримує.

Звільнення лікаря супроводжуються його публічним побиттям в соцмережах із закликами звільнити і позбавити права працювати практично усіх ключових лікарів, які вже більше року допомагають українцям долати пандемію. Це якийсь театр абсурду, але якщо ми мовчимо, то нас просто знищують. Якщо так виглядає демократія та європейські цінності, то я особисто тоді вже не знаю, як виглядає тиранія.

Не запитуйте потім, куди зникли медики, чому вони скинули білі халати, чому разом з медсестрами опинились в іншій державі, де будуть цінувати їх працю та відданість професії!

І хто би що не розповідав, навіть така страшна пандемія не змінила у влади ставлення до медиків, бо, мабуть, коли ти отримав вакцинацію владою, ти таки думаєш, що ти безсмертний і тебе вилікують за гроші в іншій країні. Шановні вакциновані владою, повірте, що гроші і влада не лікують, лікують справжні медики професіонали, яких ви скоро зможете побачити тільки в «червоній книзі».