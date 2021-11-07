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Если Вы думаете, что мы сейчас не на войне, Вы очень ошибаетесь! - Тарас Жиравецкий

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Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Врачи передовой COVID-19 страдают от пандемии не меньше пациентов Новость обновлена 07 ноября 2021, 09:12
Врачи передовой COVID-19 страдают от пандемии не меньше пациентов

Медики, помогающие украинцам побороть коронавирус, очень часто страдают необоснованными обвинениями власти

Если Вы думаете, что мы сейчас не на войне, Вы очень ошибаетесь!

Каждый день мы теряем тысячи украинцев, а также героев-воинов — врачей, которые единственные сейчас могут противостоять ковиду.

В это время люди без медицинского образования, которые добрались до власти и занимаются популизмом, ежедневно выливают тонны грязи на медиков, обвиняя их в антивакцинаторстве или неквалифицированности. При этом еще и умудряясь не выплачивать медикам зарплаты и компенсаций за перенесенный ковид. Общество это не просто терпит, а часто поддерживает.

Увольнения врача сопровождаются его публичным избиением в соцсетях с призывами уволить и лишить права работать практически всех ключевых врачей, которые уже больше года помогают украинцам преодолевать пандемию. Это какой-то театр абсурда, но если мы молчим, нас просто уничтожают. Если так выглядит демократия и европейские ценности, я лично тогда уже не знаю, как выглядит тирания.

Не спрашивайте потом, куда исчезли медики, почему они сбросили белые халаты, почему вместе с медсестрами оказались в другом государстве, где будут ценить их труд и преданность профессии!

И кто бы что ни рассказывал, даже такая страшная пандемия не изменила у власти отношения к медикам, потому что, наверное, когда ты получил вакцинацию властью, ты думаешь, что ты бессмертен и тебя вылечат за деньги в другой стране. Уважаемые вакцинированные властью, поверьте, что деньги и власть не лечат, лечат настоящие медики профессионалы, которых вы скоро сможете увидеть только в красной книге.

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Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Тарас Жиравецкий
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