Медики, помогающие украинцам побороть коронавирус, очень часто страдают необоснованными обвинениями власти

Если Вы думаете, что мы сейчас не на войне, Вы очень ошибаетесь!

Каждый день мы теряем тысячи украинцев, а также героев-воинов — врачей, которые единственные сейчас могут противостоять ковиду.

В это время люди без медицинского образования, которые добрались до власти и занимаются популизмом, ежедневно выливают тонны грязи на медиков, обвиняя их в антивакцинаторстве или неквалифицированности. При этом еще и умудряясь не выплачивать медикам зарплаты и компенсаций за перенесенный ковид. Общество это не просто терпит, а часто поддерживает.

Увольнения врача сопровождаются его публичным избиением в соцсетях с призывами уволить и лишить права работать практически всех ключевых врачей, которые уже больше года помогают украинцам преодолевать пандемию. Это какой-то театр абсурда, но если мы молчим, нас просто уничтожают. Если так выглядит демократия и европейские ценности, я лично тогда уже не знаю, как выглядит тирания.

Не спрашивайте потом, куда исчезли медики, почему они сбросили белые халаты, почему вместе с медсестрами оказались в другом государстве, где будут ценить их труд и преданность профессии!

И кто бы что ни рассказывал, даже такая страшная пандемия не изменила у власти отношения к медикам, потому что, наверное, когда ты получил вакцинацию властью, ты думаешь, что ты бессмертен и тебя вылечат за деньги в другой стране. Уважаемые вакцинированные властью, поверьте, что деньги и власть не лечат, лечат настоящие медики профессионалы, которых вы скоро сможете увидеть только в красной книге.