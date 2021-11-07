Білорусь поступово стає частиною імперської Росії

Президент РФ Володимир Путін та невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Вищої держради, що проходила в онлайн-режимі, затвердили 28 союзних програм двох країн. Путін перебував на території тимчасово окупованого Севастополя, а Лукашенко вийшов на зв’язок з Мінська. І виявив бажання відвідати і Севастополь, і Крим (де жодного разу не був з моменту їхнього захоплення Росією).

Думаю, не можна назвати це союзом двох диктаторів. Це дуже нерівний "шлюб". Зрозуміло, хто кого і в якому вигляді має… на увазі.

Звісно, Лукашенка буде запрошено до Криму – і той обов’язково туди приїде. Молодший партнер має бути замазаний загальним злочином. Це одна із умов, які виставляє Кремль. Але зараз він поводиться ще не так добре, щоб бути запрошеним до Криму – до "царя". Викаблучується, мабуть. Тому поки що – ні.

Зрозуміло, що Крим, Білорусь та Росія – та імперія, яку Путін хоче. І яку він може продемонструвати своїм шанувальникам. Як то кажуть, на безриб’ї і раком станеш.

Він би, звичайно, хотів додати сюди й Україну, але не виходить.

Доводиться задовольнятися тим, що є. Але й Білорусь – непоганий куш. За змістом трохи менш вражаючий для росіян, ніж "Кримнаш". Але тим не менш. Білорусь вони завжди вважали за територію Росії, а білорусів ніколи не вважали за людей.

Для них це буде не так яскраво-емоційно, як Крим. Але коли фанати Путіна побачать, що межі імперії розширюються, він таким чином свою легітимність у цій злочинній спільноті під назвою "руський мир" – зміцнить.