Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк про нову ініціативу президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що після повного курсу імунізації від коронавірусу вакциновані громадяни зможуть отримати матеріальне заохочення — тисячу гривень. Почне діяти ініціатива трохи більше ніж за місяць. З цього привожу вже почали створювати меми в мережі інтернет та точаться суперечки про доцільність. Добірку ви можете подивитися за посиланням.

Нижче наведена одна з думок, висловлена підприємцем Володимиром Поперешнюком. Відзначимо, що витратити обіцяну тисячу можна буде не на абищо, а лише на спорт, подорожі чи культурне збагачення.

Безкоштовної "тисячі" не буває.

Як ви думаєте, чому чиновники зненацька, так легко, з панського плеча, можуть кинути по "тисячі" українцям?

Бо вони їх не заробляють!

Бо вони ці "тисячі" відбирають у тих, хто заробляє. Кожна гривня, яку стягнули з підприємців або економічно активних громадян — зменшила інвестиції у розвиток та достойніше майбутнє українців. Всі, хто буде витрачати ці "тисячі" у кіно чи на концертах, добре про це подумайте.