Чиновники можуть кинути по "тисячі" українцям, бо вони їх не заробляють - Володимир Поперешнюк
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Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк про нову ініціативу президента.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що після повного курсу імунізації від коронавірусу вакциновані громадяни зможуть отримати матеріальне заохочення — тисячу гривень. Почне діяти ініціатива трохи більше ніж за місяць. З цього привожу вже почали створювати меми в мережі інтернет та точаться суперечки про доцільність. Добірку ви можете подивитися за посиланням.
Нижче наведена одна з думок, висловлена підприємцем Володимиром Поперешнюком. Відзначимо, що витратити обіцяну тисячу можна буде не на абищо, а лише на спорт, подорожі чи культурне збагачення.
Безкоштовної "тисячі" не буває.
Як ви думаєте, чому чиновники зненацька, так легко, з панського плеча, можуть кинути по "тисячі" українцям?
Бо вони їх не заробляють!
Бо вони ці "тисячі" відбирають у тих, хто заробляє. Кожна гривня, яку стягнули з підприємців або економічно активних громадян — зменшила інвестиції у розвиток та достойніше майбутнє українців. Всі, хто буде витрачати ці "тисячі" у кіно чи на концертах, добре про це подумайте.
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