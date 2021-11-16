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Чиновники можуть кинути по "тисячі" українцям, бо вони їх не заробляють - Володимир Поперешнюк

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Володимир Поперешнюк Володимир Поперешнюк
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Жарти про "тисячу" від Зеленського. Новина оновлена 16 листопада 2021, 11:37
Жарти про "тисячу" від Зеленського.

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк про нову ініціативу президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що після повного курсу імунізації від коронавірусу вакциновані громадяни зможуть отримати матеріальне заохочення — тисячу гривень. Почне діяти ініціатива трохи більше ніж за місяць. З цього привожу вже почали створювати меми в мережі інтернет та точаться суперечки про доцільність. Добірку ви можете подивитися за посиланням.

Нижче наведена одна з думок, висловлена підприємцем Володимиром Поперешнюком. Відзначимо, що витратити обіцяну тисячу можна буде не на абищо, а лише на спорт, подорожі чи культурне збагачення.

Безкоштовної "тисячі" не буває.

Як ви думаєте, чому чиновники зненацька, так легко, з панського плеча, можуть кинути по "тисячі" українцям?

Бо вони їх не заробляють!

Бо вони ці "тисячі" відбирають у тих, хто заробляє. Кожна гривня, яку стягнули з підприємців або економічно активних громадян — зменшила інвестиції у розвиток та достойніше майбутнє українців. Всі, хто буде витрачати ці "тисячі" у кіно чи на концертах, добре про це подумайте.

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Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський
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