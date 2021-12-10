Письменниця Діана Удовіченко поділилася порадами чоловікам про те, як справити позитивне враження.

Десять фраз, які не варто говорити під час спілкування з жінкою:

1. "А у моєї мами борщ (плов, салат тощо) смачніше". — Що чує жінка: «Я мамин синок, я не самостійний, і живу за маминою вказівкою». До того ж кожна дама, яка дивилася "Службовий роман", назавжди травмована фразою "Я готую цей салат краще, ніж твоя дружина. Я кладу туди яблучко". Зрештою: не подобається — не жри, йди до мами.

2. "Ябвдув" — це ні**ра не комплімент. Що чує жінка: "Я самовдоволений му*ак, і вважаю, що я великий подарунок для тебе". Ну гаразд, написати під фото якоїсь супермоделі. Вона цього ніколи не прочитає, та їй і по*уй, робота в неї така — пробуджувати бажання. Але говорити жінці, яка сподобалася – не потрібно. Кожна жінка після кількох секунд спілкування і сама на рівні підсвідомості відчуває, вдув би чи не вдув. І частіше – не вдув. Тому на "ябвдув" є ризик отримати відповідь "Та хто б тобі дав?"

3. "Ви чудово виглядаєте для свого віку". Б*я. Не повірите, будь-яка жінка і так в курсі, скільки їй років. Що чує жінка: "Ти страшненька, звичайно, але для твого віку зійде, руїна ти убога". Треба зробити комплімент — нічого мудрувати. "Ти гарна". "Ви чудово виглядаєте". Повірте, жінка оцінить.

4. "Навіщо відзначати 8 березня? Адже можна влаштувати свято будь-якого іншого дня". Що чує жінка: "Я жлоб, мені грошей на квіти шкода". Таке може говорити лише той, хто реально влаштовує свято щодня або хоча б часто. Тоді питання не виникне. Але краще акуратно з’ясувати, як сама жінка ставиться до 8 березня та інших свят. Може, вона так вважає. Але тут їй вирішувати, а не мужику.

5. "Всі жінки корисливі, їм тільки грошей треба. Сподіваюся, ти не така". Що чує жінка: "Я лінивий, працювати не хочу, відповідальність за сім’ю нести не бажаю, грошей у мене немає, хай мене баба утримує". Ну власне, а на*ер такий потрібен?

6. "Моя колишня така хр*нова, вона мене так ображала, ось що вона зробила …" Часто цим грішать чоловіки, які нещодавно розлучилися. Що чує жінка: "Якщо ми з тобою розлучимося — я і тебе поливатиму гів*ом". Та й взагалі, будь-яка дама хоче, щоб їй розповідали, яка вона гарна. А не якась колишня погана. Цікаво їй буде, то сама запитає про колишню.

7. "Не роби того і цього (не матюкайся, не роби тату, і так далі) — ти ж жінка". Що чує жінка: "Я домобудівник і шовініст, а також повний ує*ан, який вважає, що у чоловіків і жінок різні права, і жінкам можна менше". Мабуть, із таким мало хто зв’яжеться.

8. "Тобі треба схуднути (погладшати, змінити зачіску, та ін.). Що чує жінка: "Ти мені не подобаєшся, але через брак кращого спробую змінити тебе на свій смак". Найчастіше, такого кавалера просто пошлють якомога далі зі словами "Тобі треба — ти й худни".

9. "Жінка повинна…" — це відразу в топку. В принципі, як і "чоловік винен". Ми винні неповнолітнім дітям, старим батькам, банкам за кредити, державі податки, ЖКГ платежі. Цього достатньо.

10. "Ти з такою поведінкою мужика не знайдеш, одна залишишся" — для початку з’ясуйте: може, це саме те, чого хоче жінка. А то ні в кого чомусь не виникає сумнівів, що кожна жінка горить бажанням прикувати себе до штанів.

Майстрам пікапа присвячується.