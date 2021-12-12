Військовий оглядач Олександр Коваленко (також відомий як "Злий одесит") розповів, як Кремль впливає на ситуацію в Сербії та на Балканах.

Цього тижня відбулася низка подій, на які неможливо не звернути уваги, як послідовність, що явно загрожує стабільності Балкан.

Насамперед, президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що він має намір порушити питання про закупівлю чергової партії російської зброї, зокрема 12 винищувачів та не менше п’яти ударних гелікоптерів Мі-35.

Водночас депутати Народної скупщини Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини проголосували за вихід зі складу боснійських збройних сил, судової та податкової системи. Лідер правлячої коаліції боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що це момент завоювання свободи для Республіки Сербської.

Подібний крок є загрозою для територіальної цілісності Боснії та Герцеговини, особливо якщо врахувати, що Додік має намір скасувати всі повоєнні реформи та повернутися до конституції 1995 року.

Дані події стали форсуватися Республікою Сербською після візиту Мілорада Додіка до Росії 2 грудня і його зустрічі з Путіним. В унісон із поверненням до Республіки Сербської Мілорада Додіка до регіону вирушили представники Відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ.

Нагадаю, що на Балканах релігійний фактор відіграє дуже важливу роль у дестабілізації регіону і фактично є не менш важливим, ніж військова чи політична підтримка з боку Росії її маріонеток.

Зокрема, Чорногорію протягом досить тривалого часу дестабілізують не лише за допомогою агентурного впливу російських спецслужб силовими сценаріями (наприклад, як переворот у 2016 році, організований ГУ ГШ ЗС РФ), а й провокаційними виступами Сербської православної церкви.

Нагадаю, що масовими протестами в Чорногорії, що проходили у 2019-2020 році, займалися представниками СПЦ, які своєю чергою тісно контактували з російськими силовиками. Саме за сценарієм із Москви відбувалася дестабілізація Чорногорії, яка згодом отримала назву "Чорногорський сценарій".

Фактично, розігрів Балкан ми можемо спостерігати протягом 2021 року. Найбільш гострий, піковий епізод цього розігріву відзначили у вересні в Косово, коли сербська сторона пішла на відверті провокації, а прикордонні райони буквально заполонила російська агентура.

Белград, користуючись підтримкою та схваленням Москви, здійснює дестабілізацію Балкан по цілій низці напрямків. Чорногорія, Косово, Боснія та Герцеговина. Сербія, а точніше її московські куратори, відчувають сусідів, шукаючи найбільш вразливого місця, з наступною атакою, інформаційною, або політичною, або відверто військовою.

Але, який би метод не був спочатку взятий до уваги, очевидно і те, що нарощування поставок російської зброї до Сербії, а так само постійна присутність у цій країні агентів Кремля, як у цивільному, так і в рясах, говорять рано чи пізно, але незворотне застосування силового сценарію, який Кремлю на Балканах дозволить вирішити цілу низку геополітичних завдань.