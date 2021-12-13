Пане президенте, то Ви писали про Гогілашвілі? А можете дати слухавку вашій помічниці Маші? - Михайло Ткач
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Журналіст-розслідувач Михайло Ткач пожартував над ситуацією довкола заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі
- Пане президенте?
- Так! Слухаю, Монастирський!
- А у вас фейсбук не ламали вчора?
- Що ти маєш на увазі?
- Ну… той допис про відставку Гогілашвілі…
- Що?
- Ну… то ви писали?
- Так
- А можете дати слухавку вашій помічниці Маші?
- Навіщо?
- Хочу, щоб вона сказала що не проти…
- Її зараз немає
- Тоді я після обіду подзвоню ще… поки почекаю
- Давай
- До побачення, пане президенте!
- Денисе!
- Що?
- Талонів нам оперативних намалюйте ще штук 100. На рибалку хочемо поїхати
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