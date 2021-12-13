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Пане президенте, то Ви писали про Гогілашвілі? А можете дати слухавку вашій помічниці Маші? - Михайло Ткач

Автор
Михайло Ткач Михайло Ткач
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Володимир Зеленський, Денис Монастирський Новина оновлена 13 грудня 2021, 14:16
Володимир Зеленський, Денис Монастирський

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач пожартував над ситуацією довкола заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі

- Пане президенте?

- Так! Слухаю, Монастирський!

- А у вас фейсбук не ламали вчора?

- Що ти маєш на увазі?

- Ну… той допис про відставку Гогілашвілі…

- Що?

- Ну… то ви писали?

- Так

- А можете дати слухавку вашій помічниці Маші?

- Навіщо?

- Хочу, щоб вона сказала що не проти…

- Її зараз немає

- Тоді я після обіду подзвоню ще… поки почекаю

- Давай

- До побачення, пане президенте!

- Денисе!

- Що?

- Талонів нам оперативних намалюйте ще штук 100. На рибалку хочемо поїхати

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Теги:
#Володимир Зеленський #Денис Монастирський #Олександр Гогілашвілі
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