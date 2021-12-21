Психоаналітик Олена Медведєва розповіла, що насправді ховається за прагненням все встигнути.

Надмірна діяльність закриває момент зустрічі із собою, з тим, що ви недосконалі. Сьогодні я закликаю вас відповісти на питання, що станеться, якщо ви нарешті заспокоїтеся.

"Ви знаєте, мені не вистачає доби. Вранці я закидаю дитину до школи, мчу на тренування, потім снідаю прямо в машині, фарбуюся теж, і на роботу. Там зовсім складно: я боюся щось не встигнути, а мої колеги думатимуть ніби я поганий співробітник і мені дарма платять гроші. Мені страшно щось не знати, не вміти, адже це виявлять керівники.Я живу, як у пеклі: весь час навчаюсь додатково, купила кілька американських онлайн-курсів, але коли я їх буду слухати, якщо потім біжу на зустрічі, вони мені потрібні для розвитку. Я хочу бути всебічно освіченою і купую уроки музики, живопису, хоча мені здається, що я якась тупа, і в мене нічого не виходить. Я розгублена. Де мені взяти додатковий час, тому що я прагну отримати ще одну освіту?"

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"Я весь час працюю, як заведений механізм. З ранку до ночі. Я з грошей роблю гроші. Раніше були друзі, якісь дівчата, зараз живу як самотній вовк. І, попри те, що я багатий і успішний, мене у житті взагалі нічого не тішить".

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"Я схожий на комп’ютер, який виконує відразу багато завдань: життя перетворилося на нескінченну низку начебто важливих і невідкладних справ, але в ній немає мене. Є якийсь робот".

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"Мені подобається бути весь час на увазі, щоб подобатися людям, тому я прагну відразу працювати на багатьох проектах, де є така можливість. Я прям бачу себе на сцені, у телевізорі, в сторіз, красивій, розумній. Ось тільки переміщатися важко, затори у місті… А так я б світ перевернула!

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Коли я чую такі історії, цікавлюся: а це все навіщо? Замість чого і для кого? У чому насолода? А де ваші бажання у цьому божевільному світі, який собі створили, ви чого хочете?